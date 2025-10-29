Based Moron ราคา (MORON)
ราคาเรียลไทม์ Based Moron (MORON) คือ $0.00001295 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMORON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MORON คือ $ 0.00035634 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00000989
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MORON มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Based Moron คือ $ 12.95K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MORON คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.95K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Based Moron เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Based Moron เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000027854
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Based Moron เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000032250
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Based Moron เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.0000027854
|-21.50%
|60 วัน
|$ -0.0000032250
|-24.90%
|90 วัน
|$ 0
|--
Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.
From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.
$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.
Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”
This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.
