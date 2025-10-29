ราคาปัจจุบัน Based Moron วันนี้ คือ 0.00001295 USD ติดตามการอัปเดตราคา MORON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MORON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Based Moron วันนี้ คือ 0.00001295 USD ติดตามการอัปเดตราคา MORON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MORON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:56:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Based Moron (MORON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00035634
$ 0.00035634$ 0.00035634

$ 0.00000989
$ 0.00000989$ 0.00000989

--

--

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Based Moron (MORON) คือ $0.00001295 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMORON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MORON คือ $ 0.00035634 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00000989

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MORON มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Based Moron (MORON) ข้อมูลการตลาด

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

--
----

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Based Moron คือ $ 12.95K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MORON คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.95K

ประวัติราคา Based Moron (MORON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Based Moron เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Based Moron เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000027854
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Based Moron เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000032250
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Based Moron เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0000027854-21.50%
60 วัน$ -0.0000032250-24.90%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Based Moron (MORON)

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.

From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.

$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.

Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”

This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Based Moron (USD)

Based Moron (MORON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Based Moron (MORON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Based Moron

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Based Moron ตอนนี้!

MORON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Based Moron (MORON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Based Moron (MORON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MORONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Based Moron (MORON)

วันนี้ Based Moron (MORON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MORON เป็นUSD คือ 0.00001295 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MORON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MORON เป็น USD คือ $ 0.00001295 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Based Moron คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MORON คือ $ 12.95K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MORON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MORON คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MORON คือเท่าใด?
MORON ถึงราคา ATH ที่ 0.00035634 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MORON คือเท่าไร?
MORON ถึงราคา ATL ที่ 0.00000989 USD
ปริมาณการเทรดของ MORON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MORON คือ -- USD
ปีนี้ MORON จะสูงขึ้นอีกไหม?
MORON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MORON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
