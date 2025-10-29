ราคาปัจจุบัน Balsa MM Fund วันนี้ คือ 0.075395 USD ติดตามการอัปเดตราคา BMMF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BMMF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Balsa MM Fund วันนี้ คือ 0.075395 USD ติดตามการอัปเดตราคา BMMF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BMMF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Balsa MM Fund ราคา (BMMF)

$0.075395
$0.075395
+0.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Balsa MM Fund (BMMF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:00:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.075271
$ 0.075271
ต่ำสุด 24h
$ 0.075544
$ 0.075544
สูงสุด 24h

$ 0.075271
$ 0.075271

$ 0.075544
$ 0.075544

$ 0.075544
$ 0.075544

$ 0.070272
$ 0.070272

0.00%

+0.15%

+0.63%

+0.63%

ราคาเรียลไทม์ Balsa MM Fund (BMMF) คือ $0.075395 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBMMF ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.075271 และราคาสูงสุด $ 0.075544 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BMMF คือ $ 0.075544 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.070272

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BMMF มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.63% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Balsa MM Fund (BMMF) ข้อมูลการตลาด

$ 3.72M
$ 3.72M

--
--

$ 3.72M
$ 3.72M

49.29M
49.29M

49,290,262.52985915
49,290,262.52985915

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Balsa MM Fund คือ $ 3.72M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BMMF คือ 49.29M โดยมีอุปทานรวมที่ 49290262.52985915 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.72M

ประวัติราคา Balsa MM Fund (BMMF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Balsa MM Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.00011546
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Balsa MM Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0030702276
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Balsa MM Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0041504721
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Balsa MM Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00011546+0.15%
30 วัน$ +0.0030702276+4.07%
60 วัน$ +0.0041504721+5.50%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Balsa MM Fund (USD)

Balsa MM Fund (BMMF) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Balsa MM Fund (BMMF) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Balsa MM Fund

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Balsa MM Fund ตอนนี้!

BMMF เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Balsa MM Fund (BMMF)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Balsa MM Fund (BMMF) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BMMFโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Balsa MM Fund (BMMF)

วันนี้ Balsa MM Fund (BMMF) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BMMF เป็นUSD คือ 0.075395 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BMMF เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BMMF เป็น USD คือ $ 0.075395 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Balsa MM Fund คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BMMF คือ $ 3.72M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BMMF คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BMMF คือ 49.29M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BMMF คือเท่าใด?
BMMF ถึงราคา ATH ที่ 0.075544 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BMMF คือเท่าไร?
BMMF ถึงราคา ATL ที่ 0.070272 USD
ปริมาณการเทรดของ BMMF คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BMMF คือ -- USD
ปีนี้ BMMF จะสูงขึ้นอีกไหม?
BMMF อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BMMF เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:00:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Balsa MM Fund (BMMF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

