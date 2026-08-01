AthenaX9 ราคา (AIX9)
ราคาปัจจุบัน AthenaX9 (AIX9) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AIX9 เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AIX9.
AthenaX9 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 30,292 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 418.78M AIX9 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AIX9 เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00499035 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AIX9 เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AthenaX9 คือ $ 30.29K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AIX9 คือ 418.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 57.24K
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+0.14%
+0.14%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AthenaX9 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AthenaX9 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AthenaX9 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AthenaX9 เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ 0
|-18.97%
|60 วัน
|$ 0
|-65.32%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ AthenaX9 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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อะไรทำให้ AthenaX9 มีความพิเศษ?
AthenaX9 นำเสนอการครอบคลุมตลาดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 7 วัน ครอบคลุมบล็อกเชน EVM ชั้นนำกว่า 18+ เครือข่าย แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และการเคลื่อนไหวของตลาด ความสามารถหลักของมันประกอบด้วยการติดตามการเคลื่อนไหวของเงินอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ การติดตามกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแบบอัตโนมัติ การถอดความและวิเคราะห์เนื้อหาจากผู้มีอิทธิพลด้านคริปโตชั้นนำแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์โปรโตคอล DeFi เชิงลึกพร้อมการตรวจสอบความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะแบบบูรณาการ และความสามารถในการโพสต์หรือทวีตบนบัญชี X/Twitter ได้อย่างอัตโนมัติ
AthenaX9 เกี่ยวข้องกับอะไร?
AthenaX9 เป็นเอเย่นต์ตลาด AI สุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการซื้อขายของคุณในภาคบล็อกเชนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มันมอบอินเทอร์เฟซแชท AI ที่ใช้งานง่าย ซึ่งรวบรวม จัดเรียง และประมวลผลข้อมูลบล็อกเชนที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง ช่วยให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆ โครงการ DeFi แอปพลิเคชัน Dapp และโทเคนต่างๆ
AthenaX9 สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
AthenaX9 สามารถใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวของตลาด และทางเลือก DeFi มันเสริมศักยภาพให้กับเทรดเดอร์ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายและก้าวนำหน้าในตลาดบล็อกเชนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ราคาปัจจุบันของ AthenaX9 คือเท่าไร?
AthenaX9 เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มาร์เก็ตแคปและอันดับของ AIX9 คือเท่าไร?
ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿978205.11186079328000 AIX9 อยู่ในอันดับ #8411 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี
ปริมาณการเทรดรายวันของ AthenaX9 มีมากเพียงใด?
มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง
จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ AIX9 มีเท่าไร?
มีโทเคน 418776404.2875 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?
AthenaX9 เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน
AthenaX9 เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.1611509930006110440000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว
พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ AIX9 คืออะไร?
พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --
AIX9 มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?
ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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