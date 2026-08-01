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ราคาปัจจุบัน AthenaX9 วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AIX9 เท่ากับ 30,292 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIX9 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AthenaX9 วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AIX9 เท่ากับ 30,292 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIX9 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AthenaX9 ราคา (AIX9)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AIX9 เป็น USD

$0.00005724
$0.00005724$0.00005724
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AthenaX9 (AIX9) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:30:25 (UTC+8)

ราคา AthenaX9 วันนี้

ราคาปัจจุบัน AthenaX9 (AIX9) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AIX9 เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AIX9.

AthenaX9 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 30,292 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 418.78M AIX9 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AIX9 เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00499035 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AIX9 เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

AthenaX9 (AIX9) ข้อมูลการตลาด

$ 30.29K
$ 30.29K$ 30.29K

--
----

$ 57.24K
$ 57.24K$ 57.24K

418.78M
418.78M 418.78M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AthenaX9 คือ $ 30.29K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AIX9 คือ 418.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 57.24K

ประวัติราคา AthenaX9 USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00499035
$ 0.00499035$ 0.00499035

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.14%

+0.14%

ประวัติราคา AthenaX9 (AIX9) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AthenaX9 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AthenaX9 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AthenaX9 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AthenaX9 เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-18.97%
60 วัน$ 0-65.32%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา AthenaX9

การคาดการณ์ราคา AthenaX9 (AIX9) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AIX9 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AthenaX9 (AIX9) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AthenaX9 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AthenaX9 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AIX9 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AthenaX9

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ AthenaX9

อะไรทำให้ AthenaX9 มีความพิเศษ?

AthenaX9 นำเสนอการครอบคลุมตลาดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 7 วัน ครอบคลุมบล็อกเชน EVM ชั้นนำกว่า 18+ เครือข่าย แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และการเคลื่อนไหวของตลาด ความสามารถหลักของมันประกอบด้วยการติดตามการเคลื่อนไหวของเงินอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ การติดตามกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแบบอัตโนมัติ การถอดความและวิเคราะห์เนื้อหาจากผู้มีอิทธิพลด้านคริปโตชั้นนำแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์โปรโตคอล DeFi เชิงลึกพร้อมการตรวจสอบความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะแบบบูรณาการ และความสามารถในการโพสต์หรือทวีตบนบัญชี X/Twitter ได้อย่างอัตโนมัติ

AthenaX9 เกี่ยวข้องกับอะไร?

AthenaX9 เป็นเอเย่นต์ตลาด AI สุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการซื้อขายของคุณในภาคบล็อกเชนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มันมอบอินเทอร์เฟซแชท AI ที่ใช้งานง่าย ซึ่งรวบรวม จัดเรียง และประมวลผลข้อมูลบล็อกเชนที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง ช่วยให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆ โครงการ DeFi แอปพลิเคชัน Dapp และโทเคนต่างๆ

AthenaX9 สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

AthenaX9 สามารถใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวของตลาด และทางเลือก DeFi มันเสริมศักยภาพให้กับเทรดเดอร์ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายและก้าวนำหน้าในตลาดบล็อกเชนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ราคาปัจจุบันของ AthenaX9 คือเท่าไร?

AthenaX9 เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ AIX9 คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿978205.11186079328000 AIX9 อยู่ในอันดับ #8411 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ AthenaX9 มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ AIX9 มีเท่าไร?

มีโทเคน 418776404.2875 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

AthenaX9 เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

AthenaX9 เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.1611509930006110440000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ AIX9 คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

AIX9 มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AthenaX9

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:30:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AthenaX9 (AIX9)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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