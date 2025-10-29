Ariva ราคา (ARV)
-6.79%
-9.04%
-15.05%
-15.05%
ราคาเรียลไทม์ Ariva (ARV) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดARV ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ARV คือ $ 0.00141842 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ARV มีการเปลี่ยนแปลง -6.79% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -15.05% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ariva คือ $ 310.70K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ARV คือ 72.55B โดยมีอุปทานรวมที่ 93639999939.04 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 401.00K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ariva เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ariva เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ariva เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ariva เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-9.04%
|30 วัน
|$ 0
|-25.04%
|60 วัน
|$ 0
|-34.55%
|90 วัน
|$ 0
|--
ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.
Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.
ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.
