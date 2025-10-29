ราคาปัจจุบัน Ariva วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ARV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ariva วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ARV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Ariva โลโก้

Ariva ราคา (ARV)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ARV เป็น USD

--
----
-9.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Ariva (ARV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:26:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ariva (ARV) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00141842
$ 0.00141842$ 0.00141842

$ 0
$ 0$ 0

-6.79%

-9.04%

-15.05%

-15.05%

ราคาเรียลไทม์ Ariva (ARV) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดARV ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ARV คือ $ 0.00141842 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ARV มีการเปลี่ยนแปลง -6.79% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -15.05% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ariva (ARV) ข้อมูลการตลาด

$ 310.70K
$ 310.70K$ 310.70K

--
----

$ 401.00K
$ 401.00K$ 401.00K

72.55B
72.55B 72.55B

93,639,999,939.04
93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ariva คือ $ 310.70K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ARV คือ 72.55B โดยมีอุปทานรวมที่ 93639999939.04 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 401.00K

ประวัติราคา Ariva (ARV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ariva เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ariva เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ariva เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ariva เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-9.04%
30 วัน$ 0-25.04%
60 วัน$ 0-34.55%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Ariva (ARV)

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.

Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.

ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Ariva (USD)

Ariva (ARV) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ariva (ARV) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ariva

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ariva ตอนนี้!

ARV เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Ariva (ARV)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ariva (ARV) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ARVโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ariva (ARV)

วันนี้ Ariva (ARV) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ARV เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ARV เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ARV เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ariva คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ARV คือ $ 310.70K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ARV คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ARV คือ 72.55B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ARV คือเท่าใด?
ARV ถึงราคา ATH ที่ 0.00141842 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ARV คือเท่าไร?
ARV ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ ARV คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ARV คือ -- USD
ปีนี้ ARV จะสูงขึ้นอีกไหม?
ARV อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ARV เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:26:32 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

