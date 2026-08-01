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ราคาปัจจุบัน AMD xStock วันนี้ คือ 516.89 USD มูลค่าตลาด AMDX เท่ากับ 4,087,240 USD ติดตามการอัปเดตราคา AMDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AMD xStock วันนี้ คือ 516.89 USD มูลค่าตลาด AMDX เท่ากับ 4,087,240 USD ติดตามการอัปเดตราคา AMDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AMD xStock ราคา (AMDX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AMDX เป็น USD

$513.29
$513.29$513.29
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AMD xStock (AMDX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:10:22 (UTC+8)

ราคา AMD xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน AMD xStock (AMDX) วันนี้ $ 516.89, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AMDX เป็น USD คือ $ 516.89 ต่อ AMDX.

AMD xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,087,240 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.91K AMDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AMDX เทรดระหว่าง $ 511.89 (ต่ำ) กับ $ 517.48 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 634.02 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 185.64

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AMDX เคลื่อนไหว +0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 44.49K.

AMD xStock (AMDX) ข้อมูลการตลาด

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

$ 44.49K
$ 44.49K$ 44.49K

$ 180.19M
$ 180.19M$ 180.19M

7.91K
7.91K 7.91K

348,854.5752928389
348,854.5752928389 348,854.5752928389

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AMD xStock คือ $ 4.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 44.49K อุปทานหมุนเวียนของ AMDX คือ 7.91K โดยมีอุปทานรวมที่ 348854.5752928389 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 180.19M

ประวัติราคา AMD xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 511.89
$ 511.89$ 511.89
ต่ำสุด 24h
$ 517.48
$ 517.48$ 517.48
สูงสุด 24h

$ 511.89
$ 511.89$ 511.89

$ 517.48
$ 517.48$ 517.48

$ 634.02
$ 634.02$ 634.02

$ 185.64
$ 185.64$ 185.64

+0.30%

+0.83%

+6.62%

+6.62%

ประวัติราคา AMD xStock (AMDX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AMD xStock เป็น USD เท่ากับ $ +4.26
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AMD xStock เป็น USD เท่ากับ $ +16.7145685520
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AMD xStock เป็น USD เท่ากับ $ -6.1821077780
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AMD xStock เป็น USD เท่ากับ $ +1.4459435922187

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +4.26+0.83%
30 วัน$ +16.7145685520+3.23%
60 วัน$ -6.1821077780-1.19%
90 วัน$ +1.4459435922187+0.00%

การคาดการณ์ราคา AMD xStock

การคาดการณ์ราคา AMD xStock (AMDX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AMDX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AMD xStock (AMDX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AMD xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AMD xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AMDX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AMD xStock

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เกี่ยวกับ AMD xStock

ราคาตลาดปัจจุบันของ AMDX คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿16691.6823012585976000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

AMD xStock มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 AMDX แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ AMDX เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน AMDX มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ AMD xStock วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿16530.2196854093976000 และ ฿16710.7348899288032000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ AMDX ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ AMDX เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AMD xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:10:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AMD xStock (AMDX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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