AMD xStock ราคา (AMDX)
ราคาปัจจุบัน AMD xStock (AMDX) วันนี้ $ 516.89, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AMDX เป็น USD คือ $ 516.89 ต่อ AMDX.
AMD xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,087,240 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.91K AMDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AMDX เทรดระหว่าง $ 511.89 (ต่ำ) กับ $ 517.48 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 634.02 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 185.64
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AMDX เคลื่อนไหว +0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 44.49K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AMD xStock คือ $ 4.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 44.49K อุปทานหมุนเวียนของ AMDX คือ 7.91K โดยมีอุปทานรวมที่ 348854.5752928389 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 180.19M
+0.30%
+0.83%
+6.62%
+6.62%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AMD xStock เป็น USD เท่ากับ $ +4.26
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AMD xStock เป็น USD เท่ากับ $ +16.7145685520
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AMD xStock เป็น USD เท่ากับ $ -6.1821077780
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AMD xStock เป็น USD เท่ากับ $ +1.4459435922187
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +4.26
|+0.83%
|30 วัน
|$ +16.7145685520
|+3.23%
|60 วัน
|$ -6.1821077780
|-1.19%
|90 วัน
|$ +1.4459435922187
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ AMD xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!
ราคาตลาดปัจจุบันของ AMDX คือเท่าไร?
ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿16691.6823012585976000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด
AMD xStock มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?
ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 AMDX แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง
ปริมาณการซื้อขายรายวันของ AMDX เท่าไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน AMDX มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น
ช่วงราคาของ AMD xStock วันนี้เป็นเท่าไร?
ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿16530.2196854093976000 และ ฿16710.7348899288032000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้
อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ AMDX ในตลาดโลก?
ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ AMDX เข้ากับระบบนิเวศของ --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น