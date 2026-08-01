ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Alto DUSD วันนี้ คือ 0.999889 USD มูลค่าตลาด DUSD เท่ากับ 910,597 USD ติดตามการอัปเดตราคา DUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Alto DUSD วันนี้ คือ 0.999889 USD มูลค่าตลาด DUSD เท่ากับ 910,597 USD ติดตามการอัปเดตราคา DUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DUSD

ข้อมูลราคา DUSD

DUSD คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DUSD

โทเคโนมิกส์ DUSD

การคาดการณ์ราคา DUSD

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Alto DUSD โลโก้

Alto DUSD ราคา (DUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DUSD เป็น USD

$0.999889
$0.999889$0.999889
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Alto DUSD (DUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:08:52 (UTC+8)

ราคา Alto DUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Alto DUSD (DUSD) วันนี้ $ 0.999889, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DUSD เป็น USD คือ $ 0.999889 ต่อ DUSD.

Alto DUSD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 910,597 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 910.70K DUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DUSD เทรดระหว่าง $ 0.999823 (ต่ำ) กับ $ 0.99993 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.047 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.971676

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DUSD เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 368.41.

Alto DUSD (DUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 910.60K
$ 910.60K$ 910.60K

$ 368.41
$ 368.41$ 368.41

$ 910.60K
$ 910.60K$ 910.60K

910.70K
910.70K 910.70K

910,698.2531364436
910,698.2531364436 910,698.2531364436

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alto DUSD คือ $ 910.60K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 368.41 อุปทานหมุนเวียนของ DUSD คือ 910.70K โดยมีอุปทานรวมที่ 910698.2531364436 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 910.60K

ประวัติราคา Alto DUSD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.999823
$ 0.999823$ 0.999823
ต่ำสุด 24h
$ 0.99993
$ 0.99993$ 0.99993
สูงสุด 24h

$ 0.999823
$ 0.999823$ 0.999823

$ 0.99993
$ 0.99993$ 0.99993

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 0.971676
$ 0.971676$ 0.971676

--

-0.01%

-0.16%

-0.16%

ประวัติราคา Alto DUSD (DUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Alto DUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.000101386107588142
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alto DUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0021422621
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alto DUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016347185
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Alto DUSD เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000101386107588142-0.01%
30 วัน$ -0.0021422621-0.21%
60 วัน$ -0.0016347185-0.16%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Alto DUSD

การคาดการณ์ราคา Alto DUSD (DUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Alto DUSD (DUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Alto DUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Alto DUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Alto DUSD

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Alto DUSD

ราคาสดของ Alto DUSD คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿32.28893869976814776000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ DUSD อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Alto DUSD คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿29405474.72088679448000 Alto DUSD อยู่ในอันดับที่ #2942 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

DUSD มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ DUSD มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿32.28680739323893832000 และ ฿32.2902626932181112000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Alto DUSD คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (910698.2531364436 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Alto DUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:08:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Alto DUSD (DUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alto DUSD

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.034127
$0.034127$0.034127

+105.59%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06991
$0.06991$0.06991

-1.78%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001726
$0.001726$0.001726

-28.82%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00817
$0.00817$0.00817

-6.94%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01400
$0.01400$0.01400

+99.71%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.3488
$1.3488$1.3488

+77.47%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.034127
$0.034127$0.034127

+105.59%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02130
$0.02130$0.02130

+93.63%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00116
$0.00116$0.00116

+28.88%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?