AISI SPACE ราคา (AISI)
ราคาปัจจุบัน AISI SPACE (AISI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 45.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AISI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AISI.
AISI SPACE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 29,059 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.93M AISI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AISI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00141572 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AISI เคลื่อนไหว -0.63% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +9.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AISI SPACE คือ $ 29.06K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AISI คือ 999.93M โดยมีอุปทานรวมที่ 999934439.228801 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 29.06K
-0.63%
-45.50%
+9.97%
+9.97%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AISI SPACE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AISI SPACE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AISI SPACE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AISI SPACE เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-45.50%
|30 วัน
|$ 0
|-59.71%
|60 วัน
|$ 0
|-89.21%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ AISI SPACE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ตอนนี้ AISI SPACE กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?
ราคาปัจจุบัน: ฿ โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -45.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
AISI กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?
สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem
ตลาด AISI SPACE มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?
คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด
จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ AISI?
ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 999934439.228801 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน
AISI SPACE เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?
จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿0.0457194594152263208000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน
วันนี้ AISI SPACE กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน
-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?
ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ AISI SPACE
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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