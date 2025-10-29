ราคาปัจจุบัน AI Dev Agent วันนี้ คือ 0.00161982 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIDEV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIDEV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AI Dev Agent วันนี้ คือ 0.00161982 USD ติดตามการอัปเดตราคา AIDEV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AIDEV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIDEV

ข้อมูลราคา AIDEV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AIDEV

โทเคโนมิกส์ AIDEV

การคาดการณ์ราคา AIDEV

AI Dev Agent ราคา (AIDEV)

ราคาปัจจุบัน 1 AIDEV เป็น USD

$0.00161997
$0.00161997$0.00161997
+0.70%1D
AI Dev Agent (AIDEV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:24:48 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00159686
$ 0.00159686$ 0.00159686
ต่ำสุด 24h
$ 0.00165184
$ 0.00165184$ 0.00165184
สูงสุด 24h

$ 0.00159686
$ 0.00159686$ 0.00159686

$ 0.00165184
$ 0.00165184$ 0.00165184

$ 0.00782371
$ 0.00782371$ 0.00782371

$ 0.00013484
$ 0.00013484$ 0.00013484

-0.36%

+0.80%

+16.49%

+16.49%

ราคาเรียลไทม์ AI Dev Agent (AIDEV) คือ $0.00161982 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAIDEV ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00159686 และราคาสูงสุด $ 0.00165184 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AIDEV คือ $ 0.00782371 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00013484

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AIDEV มีการเปลี่ยนแปลง -0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.80% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +16.49% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AI Dev Agent (AIDEV) ข้อมูลการตลาด

$ 125.83K
$ 125.83K$ 125.83K

--
----

$ 647.93K
$ 647.93K$ 647.93K

77.68M
77.68M 77.68M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AI Dev Agent คือ $ 125.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AIDEV คือ 77.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 400000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 647.93K

ประวัติราคา AI Dev Agent (AIDEV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AI Dev Agent เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AI Dev Agent เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005638437
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AI Dev Agent เป็น USD เท่ากับ $ +0.0147424071
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AI Dev Agent เป็น USD เท่ากับ $ +0.0012272511006484064

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.80%
30 วัน$ +0.0005638437+34.81%
60 วัน$ +0.0147424071+910.13%
90 วัน$ +0.0012272511006484064+312.62%

อะไรคือ AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา AI Dev Agent (USD)

AI Dev Agent (AIDEV) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AI Dev Agent (AIDEV) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AI Dev Agent

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AI Dev Agent ตอนนี้!

AIDEV เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ AI Dev Agent (AIDEV)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AI Dev Agent (AIDEV) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AIDEVโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AI Dev Agent (AIDEV)

วันนี้ AI Dev Agent (AIDEV) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AIDEV เป็นUSD คือ 0.00161982 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AIDEV เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AIDEV เป็น USD คือ $ 0.00161982 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AI Dev Agent คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AIDEV คือ $ 125.83K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AIDEV คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AIDEV คือ 77.68M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AIDEV คือเท่าใด?
AIDEV ถึงราคา ATH ที่ 0.00782371 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AIDEV คือเท่าไร?
AIDEV ถึงราคา ATL ที่ 0.00013484 USD
ปริมาณการเทรดของ AIDEV คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AIDEV คือ -- USD
ปีนี้ AIDEV จะสูงขึ้นอีกไหม?
AIDEV อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AIDEV เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:24:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AI Dev Agent (AIDEV)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

