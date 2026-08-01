ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Aave v3 OP วันนี้ คือ 0.085145 USD มูลค่าตลาด AOP เท่ากับ 330,366 USD ติดตามการอัปเดตราคา AOP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aave v3 OP วันนี้ คือ 0.085145 USD มูลค่าตลาด AOP เท่ากับ 330,366 USD ติดตามการอัปเดตราคา AOP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AOP

ข้อมูลราคา AOP

AOP คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AOP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AOP

โทเคโนมิกส์ AOP

การคาดการณ์ราคา AOP

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Aave v3 OP โลโก้

Aave v3 OP ราคา (AOP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AOP เป็น USD

$0.084839
$0.084839$0.084839
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aave v3 OP (AOP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:49:43 (UTC+8)

ราคา Aave v3 OP วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aave v3 OP (AOP) วันนี้ $ 0.085145, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AOP เป็น USD คือ $ 0.085145 ต่อ AOP.

Aave v3 OP มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 330,366 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.88M AOP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AOP เทรดระหว่าง $ 0.084541 (ต่ำ) กับ $ 0.085721 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.859426 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.082288

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AOP เคลื่อนไหว -0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.52% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Aave v3 OP (AOP) ข้อมูลการตลาด

$ 330.37K
$ 330.37K$ 330.37K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 330.37K
$ 330.37K$ 330.37K

3.88M
3.88M 3.88M

3,880,021.677749037
3,880,021.677749037 3,880,021.677749037

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aave v3 OP คือ $ 330.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ AOP คือ 3.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 3880021.677749037 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 330.37K

ประวัติราคา Aave v3 OP USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.084541
$ 0.084541$ 0.084541
ต่ำสุด 24h
$ 0.085721
$ 0.085721$ 0.085721
สูงสุด 24h

$ 0.084541
$ 0.084541$ 0.084541

$ 0.085721
$ 0.085721$ 0.085721

$ 0.859426
$ 0.859426$ 0.859426

$ 0.082288
$ 0.082288$ 0.082288

-0.32%

-0.83%

-4.52%

-4.52%

ประวัติราคา Aave v3 OP (AOP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aave v3 OP เป็น USD เท่ากับ $ -0.000719780000000003
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aave v3 OP เป็น USD เท่ากับ $ -0.0101560700
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aave v3 OP เป็น USD เท่ากับ $ -0.0186063451
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aave v3 OP เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000003

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000719780000000003-0.83%
30 วัน$ -0.0101560700-11.92%
60 วัน$ -0.0186063451-21.85%
90 วัน$ -0.0000003-0.00%

การคาดการณ์ราคา Aave v3 OP

การคาดการณ์ราคา Aave v3 OP (AOP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AOP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aave v3 OP (AOP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aave v3 OP อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aave v3 OP จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AOP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aave v3 OP

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ Aave v3 OP

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Aave v3 OP ใช้งาน?

Aave v3 OP ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ AOP เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿2.74968452229921530000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.83% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Aave v3 OP อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Aave v3 OP จัดอยู่ในหมวดหมู่ Crypto-Backed Tokens,Aave Tokens,Optimism Ecosystem การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ AOP กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Aave v3 OP เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿10668885.74659583724000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #-- มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ AOP จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 3880021.677749037 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Aave v3 OP ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา AOP มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Aave v3 OP เคลื่อนไหวระหว่าง ฿2.73017886193784674000 และ ฿2.76828594674979194000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aave v3 OP

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:49:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aave v3 OP (AOP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aave v3 OP

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.037639
$0.037639$0.037639

+126.75%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.07119
$0.07119$0.07119

+0.01%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001766
$0.001766$0.001766

-27.17%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00883
$0.00883$0.00883

+0.56%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01441
$0.01441$0.01441

+105.56%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.037639
$0.037639$0.037639

+126.75%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02683
$0.02683$0.02683

+143.90%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.3200
$1.3200$1.3200

+73.68%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00120
$0.00120$0.00120

+33.33%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?