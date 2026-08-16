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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XVS

ข้อมูลราคา XVS

XVS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ XVS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XVS

โทเคโนมิกส์ XVS

การคาดการณ์ราคา XVS

ประวัติ XVS

XVS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง XVSเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต XVS

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Venus (XVS) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Venus (XVS) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Venus ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XVS เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Venus ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Venus (XVS)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$2.7227---4.44%-2.61%-0.31%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Venus

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Venus

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Venus จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 19
เป็นกลาง 1
ซื้อ 6
Moving Averages:ขายขาย 11เป็นกลาง 0ซื้อ 3
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
2.7246
2.7243
R2
2.7243
2.7239
R1
2.7236
2.7237
PP
2.7233
2.7233
S1
2.7226
2.7229
S2
2.7223
2.7227
S3
2.7216
2.7223

สัญญาณตลาด Venus

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.41M
$6.39 M
$6.80 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.03 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Venus

การไหลเข้าสุทธิราคา XVSUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M2.72
2026-08-15$0.01 M2.73
2026-08-14$0.00 M2.63
2026-08-13-$0.01 M2.67
2026-08-12-$0.01 M2.70

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XVS/USDT
$2.722
$2.722$2.722
+0.03%
19.56K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ XVS เป็น USD

จำนวน

XVS
XVS
USD
USD

1 XVS = 2.7227 USD

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