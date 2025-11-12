โทเคโนมิกส์ XPIN Network (XPIN)

โทเคโนมิกส์ XPIN Network (XPIN)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ XPIN Network (XPIN) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:34:56 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา XPIN Network (XPIN)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ XPIN Network (XPIN) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 69.66M
$ 69.66M$ 69.66M
อุปทานรวม:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 17.51B
$ 17.51B$ 17.51B
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 397.89M
$ 397.89M$ 397.89M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.0104083
$ 0.0104083$ 0.0104083
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.0039789
$ 0.0039789$ 0.0039789

ข้อมูล XPIN Network (XPIN)

XPIN Network โปรเจกต์ DePIN ชั้นนำบน BNB Chain มอบโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารแบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และไร้พรมแดน ด้วยสัญญาณไร้สายครอบคลุมกว่า 150 ประเทศและภูมิภาค XPIN นำเสนอ Global eSIM, PowerLink และ AI dNFT ที่พลิกโฉมยุคใหม่แห่งการเชื่อมต่อ พร้อมเปิดโอกาสสร้างรายได้แบบพาสซีฟ ด้วยการนิยามใหม่ว่าทั่วโลกควรเชื่อมต่อกันอย่างไร XPIN กำลังสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการแบบกระจายศูนย์รุ่นถัดไป

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.xpin.network
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.xpin.network/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://bscscan.com/address/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

โทเคโนมิกส์ XPIN Network (XPIN): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ XPIN Network (XPIN) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นXPIN สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น XPIN ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ XPIN แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น XPINกัน!

วิธีการซื้อ XPIN

สนใจเพิ่ม XPIN Network (XPIN) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ XPIN รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา XPIN Network (XPIN)

การวิเคราะห์ประวัติราคา XPIN ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา XPIN

อยากรู้ว่า XPIN จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา XPIN ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว