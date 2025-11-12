โทเคโนมิกส์ xMoney (XMN)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ xMoney (XMN) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 14:39:07 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา xMoney (XMN)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ xMoney (XMN) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 0.00
อุปทานรวม:
$ 10.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 0.00
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 326.60M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.1302
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.019550382433716446
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.03266
ข้อมูล xMoney (XMN)

xMoney (XMN) คือระบบนิเวศการชำระเงินยุคใหม่ที่เป็นไปตามข้อกำหนด MiCA ซึ่งเชื่อมโลกการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับบล็อกเชน โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถรับการชำระเงินจากทั่วโลกได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต คริปโต หรือบริการอย่าง Apple Pay และ Google Pay — ทั้งหมดนี้โดยไม่มีความซับซ้อน อุปสรรค หรือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ เมื่อถูกรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ xMoney โทเคน XMN จะทำหน้าที่เป็นโทเคนยูทิลิตีหลักที่ขับเคลื่อนระบบแบบครบวงจร รองรับทั้งการชำระเงินด้วยเงินเฟียตและคริปโต การออกบัตร การชำระบัญชีด้วยสเตเบิลคอยน์ ช่องทางฝาก–ถอนและบริการไวต์เลเบล ผู้ค้าจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ต่ำลง โปรแกรมสะสมคะแนน และต้นทุนการชำระบัญชีที่ลดลง ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถรับรางวัลและมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระบบได้โดยตรง แตกต่างจากโทเคนยูทิลิตีทั่วไป XMN เปิดตัวมาพร้อมการใช้งานจริงทันที ผ่านเกตเวย์ที่ได้รับการกำกับดูแลของ xMoney ซึ่งให้บริการธุรกิจในยุโรปโดยเฉพาะ บล็อกเชนนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้กรอบกฎหมาย MiCA ของสหภาพยุโรป เพื่อรับรองความถูกต้อง โปร่งใส และความน่าเชื่อถือ สำหรับการแลกเปลี่ยนระดับโลก สถาบันการเงิน และผู้ค้า

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.xmoney.com
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://www.xmoney.com/legal/xmn-whitepaper
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://suivision.xyz/coin/0x97c7571f4406cdd7a95f3027075ab80d3e9c937c2a567690d31e14ab1872ccee::xmn::XMN

โทเคโนมิกส์ xMoney (XMN): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ xMoney (XMN) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นXMN สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น XMN ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ XMN แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น XMNกัน!

วิธีการซื้อ XMN

สนใจเพิ่ม xMoney (XMN) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ XMN รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา xMoney (XMN)

การวิเคราะห์ประวัติราคา XMN ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา XMN

อยากรู้ว่า XMN จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา XMN ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว