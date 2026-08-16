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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Xai รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Xai รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Xai (XAI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Xai (XAI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Xai ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ XAI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Xai ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Xai (XAI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0071--+0.73%+3.99%-32.12%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Xai

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Xai

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Xai จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 4
ซื้อ 14
Moving Averages:ซื้อขาย 5เป็นกลาง 0ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 4ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.007075
0.007074
R2
0.007074
0.007074
R1
0.007074
0.007074
PP
0.007073
0.007073
S1
0.007073
0.007073
S2
0.007072
0.007073
S3
0.007072
0.007072

สัญญาณตลาด Xai

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.17M
$1.45 M
$1.62 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.36 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.31 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.18 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.12 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Xai

การไหลเข้าสุทธิราคา XAIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.05 M0.01
2026-08-15-$0.13 M0.01
2026-08-14$0.33 M0.01
2026-08-13-$0.06 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XAI/USDT
$0.007094
$0.007094$0.007094
+0.82%
21.13M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ XAI เป็น USD

จำนวน

XAI
XAI
USD
USD

1 XAI = 0.0071 USD

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