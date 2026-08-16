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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Worldcoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Worldcoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Worldcoin (WLD) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Worldcoin (WLD) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Worldcoin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ WLD เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Worldcoin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Worldcoin (WLD)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.3694--+14.61%-3.35%+55.27%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Worldcoin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Worldcoin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Worldcoin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 9
เป็นกลาง 6
ซื้อ 11
Moving Averages:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 0ซื้อ 8
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 6ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.3694
0.3693
R2
0.3693
0.3692
R1
0.3691
0.3691
PP
0.369
0.369
S1
0.3688
0.3689
S2
0.3687
0.3688
S3
0.3685
0.3687

สัญญาณตลาด Worldcoin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
1.96M
$31.67 M
$29.71 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$34.94 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$34.92 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.61M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$108.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$107.39 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Worldcoin

การไหลเข้าสุทธิราคา WLDUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.28 M0.36
2026-08-15-$0.83 M0.35
2026-08-14-$0.20 M0.35
2026-08-13-$0.95 M0.35
2026-08-12$0.70 M0.34

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Worldcoin (WLD) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WLD/USDT
$0.3694
$0.3694$0.3694
+2.86%
1.33M (USDT)
WLD/USDC
$0.3688
$0.3688$0.3688
+2.70%
272.69K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ WLD เป็น USD

จำนวน

WLD
WLD
USD
USD

1 WLD = 0.3694 USD

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