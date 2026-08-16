การวิเคราะห์ทางเทคนิค WhiteBIT Token (WBT) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา WhiteBIT Token (WBT)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$54.676
|--
|-3.02%
|-1.46%
|-2.99%
กระแสเงินทุน WhiteBIT Token
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.02 M
|54.72
|2026-08-15
|-$0.04 M
|54.36
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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