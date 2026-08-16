การวิเคราะห์ทางเทคนิค OriginTrail (TRAC) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ OriginTrail ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TRAC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ OriginTrail ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา OriginTrail (TRAC)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.2586
|--
|-7.78%
|-6.65%
|-43.97%
กระแสเงินทุน OriginTrail
การไหลเข้าสุทธิราคา TRACUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.04 M
|0.26
|2026-08-15
|-$0.03 M
|0.26
|2026-08-14
|-$0.12 M
|0.26
|2026-08-13
|$0.01 M
|0.27
|2026-08-12
|-$0.04 M
|0.27
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
$0.2588
$0.2588$0.2588
+0.27%
429.88K (USDT)
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