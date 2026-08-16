ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล OriginTrail รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล OriginTrail รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRAC

ข้อมูลราคา TRAC

TRAC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TRAC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TRAC

โทเคโนมิกส์ TRAC

การคาดการณ์ราคา TRAC

ประวัติ TRAC

TRAC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TRACเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต TRAC

TRAC USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค OriginTrail (TRAC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค OriginTrail (TRAC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ OriginTrail ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TRAC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ OriginTrail ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา OriginTrail (TRAC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.2586---7.78%-6.65%-43.97%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา OriginTrail

กระแสเงินทุน OriginTrail

การไหลเข้าสุทธิราคา TRACUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.26
2026-08-15-$0.03 M0.26
2026-08-14-$0.12 M0.26
2026-08-13$0.01 M0.27
2026-08-12-$0.04 M0.27

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OriginTrail

เทรดตลาด OriginTrail (TRAC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน OriginTrail ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TRAC/USDT
$0.2588
$0.2588$0.2588
+0.27%
429.88K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TRAC เป็น USD

จำนวน

TRAC
TRAC
USD
USD

1 TRAC = 0.2586 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม