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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Synapse รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Synapse รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Synapse (SYN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Synapse (SYN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Synapse ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SYN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Synapse ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Synapse (SYN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.10409---2.92%-49.14%+106.07%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Synapse

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Synapse

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Synapse จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 11
เป็นกลาง 6
ซื้อ 9
Moving Averages:ขายทันทีขาย 9เป็นกลาง 3ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1042
0.1041
R2
0.1041
0.1041
R1
0.1041
0.1041
PP
0.104
0.104
S1
0.104
0.104
S2
0.1039
0.104
S3
0.1039
0.1039

สัญญาณตลาด Synapse

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.73M
$10.65 M
$11.38 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.47 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.50 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.11M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.64 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.74 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Synapse

การไหลเข้าสุทธิราคา SYNUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.10
2026-08-15-$0.08 M0.11
2026-08-14-$0.27 M0.10
2026-08-13-$0.07 M0.10
2026-08-12-$0.08 M0.11

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SYN/USDT
$0.10409
$0.10409$0.10409
-0.36%
785.28K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SYN เป็น USD

จำนวน

SYN
SYN
USD
USD

1 SYN = 0.10409 USD

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