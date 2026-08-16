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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล STRK รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล STRK รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา STRK

STRK คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ STRK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STRK

โทเคโนมิกส์ STRK

การคาดการณ์ราคา STRK

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค STRK (STRK) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค STRK (STRK) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ STRK ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ STRK เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ STRK ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา STRK (STRK)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.02352---5.77%-15.49%-41.73%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา STRK

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค STRK

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ STRK จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 3
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 3ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.02348
0.02346
R2
0.02346
0.02345
R1
0.02345
0.02345
PP
0.02344
0.02344
S1
0.02343
0.02342
S2
0.02341
0.02342
S3
0.0234
0.02341

สัญญาณตลาด STRK

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.84M
$8.68 M
$9.52 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.21 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.23 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.09M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.61 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.70 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน STRK

การไหลเข้าสุทธิราคา STRKUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.03 M0.02
2026-08-15-$0.11 M0.02
2026-08-14-$0.01 M0.02
2026-08-13-$0.05 M0.02
2026-08-12$0.03 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด STRK (STRK) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STRK/USDT
$0.02353
$0.02353$0.02353
+0.38%
4.64M (USDT)
STRK/USDC
$0.02348
$0.02348$0.02348
+0.25%
2.20M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ STRK เป็น USD

จำนวน

STRK
STRK
USD
USD

1 STRK = 0.02352 USD

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