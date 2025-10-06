ราคาปัจจุบัน Shping วันนี้ คือ 0.003699 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHPING เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SHPING ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Shping วันนี้ คือ 0.003699 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHPING เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SHPING ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Shping โลโก้

ราคาปัจจุบัน 1 SHPING เป็น USD

$0.003699
0.00%1D
USD
Shping (SHPING) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:13:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Shping (SHPING) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Shping (SHPING) คือ $ 0.003699 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSHPING ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.003697 และราคาสูงสุด $ 0.003759 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SHPING คือ $ 0.09883818226512335 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SHPING มีการเปลี่ยนแปลง +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Shping (SHPING) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Shping คือ $ 8.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 49.01K อุปทานหมุนเวียนของ SHPING คือ 2.29B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 36.99M

ประวัติราคา Shping (SHPING) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Shping ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.00045-10.85%
60 วัน$ -0.000824-18.22%
90 วัน$ +0.001699+84.95%
การเปลี่ยนแปลงราคา Shping ในวันนี้

วันนี้ SHPING บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Shping ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00045 (-10.85%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Shping ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SHPING เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000824 (-18.22%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Shping ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.001699 (+84.95%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Shping (SHPING) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Shpingทันที

อะไรคือ Shping (SHPING)

Shping เป็นแอป Web3 ด้านรางวัลสากลที่เข้ามาปฏิวัติวงการค้าปลีกผ่านการโทเคนไนซ์รางวัล ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างจริงไม่กี่กรณีของเทคโนโลยีบล็อกเชน DeFi ที่ถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยให้รางวัลแก่ผู้ซื้อเมื่ออัปโหลดใบเสร็จ ค้นหาสินค้า เขียนรีวิว และมีส่วนร่วมกับแบรนด์ โดยมีออสเตรเลียเป็นตลาดทดลองแนวคิด แอปนี้เติบโตจนมีผู้ใช้งานเกือบ 300,000 คน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับบล็อกเชนในวงกว้างโดยผู้ใช้นอกวงการคริปโตอย่างชัดเจน ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์กับ Shping เป็นประจำทุกวันโดยแทบไม่รู้เลยว่าขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน โทเคน SHPING เป็นพลังขับเคลื่อนระบบนิเวศนี้ โดยมอบรางวัลแก่ผู้บริโภคและเปิดทางให้แบรนด์เชื่อมต่อกับนักช้อปได้โดยตรงในทุกสภาพแวดล้อมการค้าปลีก ผสานการใช้งานกับตลาดแลกเปลี่ยนเพื่อการแปลงเข้าออกที่ง่ายดาย ทำให้รางวัลสามารถนำไปแลกเป็นเงินสดหรือคริปโตได้สะดวก Shping พิสูจน์ให้เห็นว่าบล็อกเชนสามารถผสานเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างไร้รอยต่อ และกำลังปูทางสู่อนาคตของการมีส่วนร่วมในโลกค้าปลีก

Shping มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Shping ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSHPINGความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Shping บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Shping ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Shping (USD)

Shping (SHPING) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Shping (SHPING) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Shping

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Shping ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Shping (SHPING)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Shping (SHPING) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SHPINGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Shping (SHPING)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Shpingใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Shping บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

Shping ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Shping ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Shping อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Shping

วันนี้ Shping (SHPING) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SHPING เป็นUSD คือ 0.003699 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SHPING เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SHPING เป็น USD คือ $ 0.003699 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Shping คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SHPING คือ $ 8.46M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SHPING คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SHPING คือ 2.29B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SHPING คือเท่าใด?
SHPING ถึงราคา ATH ที่ 0.09883818226512335 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SHPING คือเท่าไร?
SHPING ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SHPING คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SHPING คือ $ 49.01K USD
ปีนี้ SHPING จะสูงขึ้นอีกไหม?
SHPING อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SHPING เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

