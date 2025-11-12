โทเคโนมิกส์ Shping (SHPING)

โทเคโนมิกส์ Shping (SHPING)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Shping (SHPING) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:30:32 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Shping (SHPING)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Shping (SHPING) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M
อุปทานรวม:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 2.29B
$ 2.29B$ 2.29B
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 34.10M
$ 34.10M$ 34.10M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.005909
$ 0.005909$ 0.005909
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0
$ 0$ 0
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.00341
$ 0.00341$ 0.00341

ข้อมูล Shping (SHPING)

Shping เป็นแอป Web3 ด้านรางวัลสากลที่เข้ามาปฏิวัติวงการค้าปลีกผ่านการโทเคนไนซ์รางวัล ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างจริงไม่กี่กรณีของเทคโนโลยีบล็อกเชน DeFi ที่ถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยให้รางวัลแก่ผู้ซื้อเมื่ออัปโหลดใบเสร็จ ค้นหาสินค้า เขียนรีวิว และมีส่วนร่วมกับแบรนด์ โดยมีออสเตรเลียเป็นตลาดทดลองแนวคิด แอปนี้เติบโตจนมีผู้ใช้งานเกือบ 300,000 คน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับบล็อกเชนในวงกว้างโดยผู้ใช้นอกวงการคริปโตอย่างชัดเจน ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์กับ Shping เป็นประจำทุกวันโดยแทบไม่รู้เลยว่าขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน โทเคน SHPING เป็นพลังขับเคลื่อนระบบนิเวศนี้ โดยมอบรางวัลแก่ผู้บริโภคและเปิดทางให้แบรนด์เชื่อมต่อกับนักช้อปได้โดยตรงในทุกสภาพแวดล้อมการค้าปลีก ผสานการใช้งานกับตลาดแลกเปลี่ยนเพื่อการแปลงเข้าออกที่ง่ายดาย ทำให้รางวัลสามารถนำไปแลกเป็นเงินสดหรือคริปโตได้สะดวก Shping พิสูจน์ให้เห็นว่าบล็อกเชนสามารถผสานเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างไร้รอยต่อ และกำลังปูทางสู่อนาคตของการมีส่วนร่วมในโลกค้าปลีก

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://shping.com/coin
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0x7c84e62859d0715eb77d1b1c4154ecd6abb21bec

โทเคโนมิกส์ Shping (SHPING): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Shping (SHPING) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นSHPING สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น SHPING ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SHPING แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น SHPINGกัน!

วิธีการซื้อ SHPING

สนใจเพิ่ม Shping (SHPING) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ SHPING รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Shping (SHPING)

การวิเคราะห์ประวัติราคา SHPING ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา SHPING

อยากรู้ว่า SHPING จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา SHPING ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ

คู่เทรดมากกว่า 4,000 คู่ในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส
ลิสต์โทเค็นเร็วที่สุดใน CEXs
สภาพคล่องอันดับ 1 ทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมต่ำสุด พร้อมบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสำรองโทเค็นโปร่งใส 100% สำหรับเงินทุนของผู้ใช้
อุปสรรคการเข้าต่ำมาก: ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT
mc_how_why_title
ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว