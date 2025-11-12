โทเคโนมิกส์ Shping (SHPING)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Shping (SHPING)
สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Shping (SHPING) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูล Shping (SHPING)
Shping เป็นแอป Web3 ด้านรางวัลสากลที่เข้ามาปฏิวัติวงการค้าปลีกผ่านการโทเคนไนซ์รางวัล ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างจริงไม่กี่กรณีของเทคโนโลยีบล็อกเชน DeFi ที่ถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยให้รางวัลแก่ผู้ซื้อเมื่ออัปโหลดใบเสร็จ ค้นหาสินค้า เขียนรีวิว และมีส่วนร่วมกับแบรนด์ โดยมีออสเตรเลียเป็นตลาดทดลองแนวคิด แอปนี้เติบโตจนมีผู้ใช้งานเกือบ 300,000 คน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับบล็อกเชนในวงกว้างโดยผู้ใช้นอกวงการคริปโตอย่างชัดเจน ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์กับ Shping เป็นประจำทุกวันโดยแทบไม่รู้เลยว่าขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน โทเคน SHPING เป็นพลังขับเคลื่อนระบบนิเวศนี้ โดยมอบรางวัลแก่ผู้บริโภคและเปิดทางให้แบรนด์เชื่อมต่อกับนักช้อปได้โดยตรงในทุกสภาพแวดล้อมการค้าปลีก ผสานการใช้งานกับตลาดแลกเปลี่ยนเพื่อการแปลงเข้าออกที่ง่ายดาย ทำให้รางวัลสามารถนำไปแลกเป็นเงินสดหรือคริปโตได้สะดวก Shping พิสูจน์ให้เห็นว่าบล็อกเชนสามารถผสานเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างไร้รอยต่อ และกำลังปูทางสู่อนาคตของการมีส่วนร่วมในโลกค้าปลีก
โทเคโนมิกส์ Shping (SHPING): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน
การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Shping (SHPING) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ
ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:
อุปทานรวม:
จำนวนโทเค็นSHPING สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง
อุปทานหมุนเวียน:
จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน
อุปทานสูงสุด:
ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น SHPING ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่
อัตราเงินเฟ้อ:
สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?
อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น
อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว
การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง
FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป
ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SHPING แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น SHPINGกัน!
ประวัติราคา Shping (SHPING)
การวิเคราะห์ประวัติราคา SHPING ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
