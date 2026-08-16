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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล RONIN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล RONIN รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค RONIN (RON) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค RONIN (RON) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ RONIN ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RON เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ RONIN ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา RONIN (RON)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.04904---7.20%-7.48%-42.86%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา RONIN

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค RONIN

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ RONIN จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 4
เป็นกลาง 5
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 1ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 4ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.04916
0.04915
R2
0.04915
0.04915
R1
0.04915
0.04915
PP
0.04914
0.04914
S1
0.04914
0.04914
S2
0.04913
0.04914
S3
0.04913
0.04913

สัญญาณตลาด RONIN

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.70M
$2.33 M
$1.63 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.11 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.08 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.25 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.22 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน RONIN

การไหลเข้าสุทธิราคา RONUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.05
2026-08-15$0.04 M0.05
2026-08-14$0.02 M0.05
2026-08-13$0.00 M0.05
2026-08-12$0.00 M0.05

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด RONIN (RON) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RON/USDT
$0.04904
$0.04904$0.04904
-1.88%
1.77M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RON เป็น USD

จำนวน

RON
RON
USD
USD

1 RON = 0.04904 USD

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