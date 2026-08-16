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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Raydium รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Raydium รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Raydium (RAY) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Raydium (RAY) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Raydium ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RAY เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Raydium ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Raydium (RAY)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.6222---3.41%-6.85%-10.05%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Raydium

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Raydium

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Raydium จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 7
ซื้อ 12
Moving Averages:ซื้อขาย 5เป็นกลาง 1ซื้อ 8
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 6ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.6223
0.6221
R2
0.6221
0.6219
R1
0.6218
0.6218
PP
0.6216
0.6216
S1
0.6213
0.6214
S2
0.6211
0.6213
S3
0.6208
0.6211

สัญญาณตลาด Raydium

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.39M
$3.07 M
$3.46 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.07 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.08 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.27 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.28 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Raydium

การไหลเข้าสุทธิราคา RAYUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.62
2026-08-15-$0.02 M0.62
2026-08-14-$0.04 M0.62
2026-08-13$0.01 M0.63
2026-08-12$0.03 M0.63

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Raydium (RAY) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Raydium ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RAY/USDT
$0.6224
$0.6224$0.6224
-0.12%
86.54K (USDT)
RAY/USDC
$0.6226
$0.6226$0.6226
-0.03%
40.65K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RAY เป็น USD

จำนวน

RAY
RAY
USD
USD

1 RAY = 0.6222 USD

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