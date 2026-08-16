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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QNT

ข้อมูลราคา QNT

QNT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ QNT

โทเคโนมิกส์ QNT

การคาดการณ์ราคา QNT

ประวัติ QNT

QNT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง QNTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต QNT

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Quant (QNT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Quant (QNT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Quant ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ QNT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Quant ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Quant (QNT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$57.39---2.47%-14.59%-23.19%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Quant

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Quant

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Quant จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 19
เป็นกลาง 4
ซื้อ 3
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 5เป็นกลาง 4ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
57.3266
57.3233
R2
57.3233
57.3195
R1
57.3166
57.3171
PP
57.3133
57.3133
S1
57.3066
57.3095
S2
57.3033
57.3071
S3
57.2966
57.3033

สัญญาณตลาด Quant

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.03M
$4.48 M
$4.51 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.30 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.31 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.05 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Quant

การไหลเข้าสุทธิราคา QNTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.06 M57.46
2026-08-15$0.00 M58.06
2026-08-14$0.00 M58.25
2026-08-13$0.03 M57.95
2026-08-12-$0.04 M58.89

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Quant (QNT) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
QNT/USDT
$57.39
$57.39$57.39
-1.18%
563.53 (USDT)
QNT/USDC
$57.33
$57.33$57.33
-1.17%
1.00K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ QNT เป็น USD

จำนวน

QNT
QNT
USD
USD

1 QNT = 57.39 USD

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