ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Pyth Network รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Pyth Network รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PYTH

ข้อมูลราคา PYTH

PYTH คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ PYTH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PYTH

โทเคโนมิกส์ PYTH

การคาดการณ์ราคา PYTH

ประวัติ PYTH

PYTH คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง PYTHเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต PYTH

PYTH USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Pyth Network (PYTH) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Pyth Network (PYTH) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Pyth Network ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PYTH เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Pyth Network ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Pyth Network (PYTH)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03936---6.73%-20.07%-7.31%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Pyth Network

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Pyth Network

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Pyth Network จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 3
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 3ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03929
0.03928
R2
0.03928
0.03928
R1
0.03928
0.03928
PP
0.03927
0.03927
S1
0.03927
0.03927
S2
0.03926
0.03927
S3
0.03926
0.03926

สัญญาณตลาด Pyth Network

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.07M
$6.30 M
$6.23 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.12M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.83 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.71 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.15M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.90 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.74 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Pyth Network

การไหลเข้าสุทธิราคา PYTHUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.04
2026-08-15-$0.16 M0.04
2026-08-14-$0.06 M0.04
2026-08-13-$0.04 M0.04
2026-08-12-$0.16 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pyth Network

เทรดตลาด Pyth Network (PYTH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Pyth Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PYTH/USDT
$0.03936
$0.03936$0.03936
-1.18%
2.64M (USDT)
PYTH/USDC
$0.03935
$0.03935$0.03935
-1.08%
1.42M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PYTH เป็น USD

จำนวน

PYTH
PYTH
USD
USD

1 PYTH = 0.03936 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม