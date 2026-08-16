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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Portal รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Portal รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา PORTAL

PORTAL คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ PORTAL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PORTAL

โทเคโนมิกส์ PORTAL

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Portal (PORTAL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Portal (PORTAL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Portal ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PORTAL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Portal ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Portal (PORTAL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01493--+28.95%+36.28%+72.98%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Portal

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Portal

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Portal จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 13
เป็นกลาง 6
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายขาย 10เป็นกลาง 1ซื้อ 3
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 5ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01497
0.01495
R2
0.01495
0.01493
R1
0.01492
0.01492
PP
0.0149
0.0149
S1
0.01487
0.01488
S2
0.01485
0.01487
S3
0.01482
0.01485

สัญญาณตลาด Portal

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-2.06M
$7.34 M
$9.40 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.12M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.33 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.45 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.14M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.48 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.62 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Portal

การไหลเข้าสุทธิราคา PORTALUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.44 M0.02
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14$0.03 M0.01
2026-08-13-$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PORTAL/USDT
$0.014963
$0.014963$0.014963
+33.64%
9.50M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PORTAL เป็น USD

จำนวน

PORTAL
PORTAL
USD
USD

1 PORTAL = 0.01493 USD

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