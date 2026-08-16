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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Polygon Ecosystem รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Polygon Ecosystem รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Polygon Ecosystem (POL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Polygon Ecosystem (POL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Polygon Ecosystem ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ POL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Polygon Ecosystem ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Polygon Ecosystem (POL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.07541---2.39%-9.92%-15.67%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Polygon Ecosystem

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Polygon Ecosystem

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Polygon Ecosystem จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 9
เป็นกลาง 1
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 0ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 1ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.07534
0.07533
R2
0.07533
0.07531
R1
0.0753
0.0753
PP
0.07529
0.07529
S1
0.07526
0.07527
S2
0.07525
0.07526
S3
0.07522
0.07525

สัญญาณตลาด Polygon Ecosystem

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.00M
$5.43 M
$5.43 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.64 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.62 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.10M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$8.90 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$9.01 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Polygon Ecosystem

การไหลเข้าสุทธิราคา POLUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.08
2026-08-15-$0.08 M0.08
2026-08-14-$0.32 M0.07
2026-08-13-$0.24 M0.07
2026-08-12$0.14 M0.07

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Polygon Ecosystem

เทรดตลาด Polygon Ecosystem (POL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Polygon Ecosystem ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
POL/USDT
$0.07541
$0.07541$0.07541
+0.17%
1.32M (USDT)
POL/USDC
$0.07532
$0.07532$0.07532
+0.11%
706.85K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ POL เป็น USD

จำนวน

POL
POL
USD
USD

1 POL = 0.07541 USD

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