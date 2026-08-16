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ราคาปัจจุบัน Polish Zloty วันนี้ คือ 0.2685 THB มูลค่าตลาด PLN เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา PLN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Polish Zloty วันนี้ คือ 0.2685 THB มูลค่าตลาด PLN เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา PLN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Polish Zloty(PLN)

ราคาปัจจุบัน 1 PLN เป็น THB

฿8.80143
฿8.80143฿8.80143
+0.37%1D
THB
Polish Zloty (PLN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:31:57 (UTC+8)

ราคา Polish Zloty วันนี้

ราคาปัจจุบัน Polish Zloty (PLN) วันนี้ ฿ 0.2685, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.37% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PLN เป็น THB คือ ฿ 0.2685 ต่อ PLN.

Polish Zloty มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- PLN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PLN เทรดระหว่าง ฿ 0.2668 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2688 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PLN เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +168.50% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.00K.

Polish Zloty (PLN) ข้อมูลการตลาด

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฿ 54.00K
฿ 54.00K฿ 54.00K

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มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Polish Zloty คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.00K อุปทานหมุนเวียนของ PLN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา Polish Zloty THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.2668
฿ 0.2668฿ 0.2668
ต่ำสุด 24h
฿ 0.2688
฿ 0.2688฿ 0.2688
สูงสุด 24h

฿ 0.2668
฿ 0.2668฿ 0.2668

฿ 0.2688
฿ 0.2688฿ 0.2688

--
----

--
----

0.00%

+0.37%

+168.50%

+168.50%

ประวัติราคา Polish Zloty (PLN) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Polish Zloty ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.032445+0.37%
30 วัน฿ +0.1685+168.50%
60 วัน฿ +0.1685+168.50%
90 วัน฿ +0.1685+168.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา Polish Zloty ในวันนี้

วันนี้ PLN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.032445 (+0.37%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Polish Zloty ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.1685 (+168.50%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Polish Zloty ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PLN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1685 (+168.50%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Polish Zloty ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.1685 (+168.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Polish Zloty (PLN) หรือไม่?

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การคาดการณ์ราคา Polish Zloty

การคาดการณ์ราคา Polish Zloty (PLN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PLN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Polish Zloty (PLN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Polish Zloty อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Polish Zloty จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PLN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Polish Zloty

วิธีการซื้อและลงทุน Polish Zloty ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Polish Zloty หรือยัง? การซื้อ PLN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Polish Zloty ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Polish Zloty (PLN) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Polish Zloty จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Polish Zloty (PLN)

คุณสามารถทำอะไรกับ Polish Zloty ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Polish Zloty ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ Polish Zloty (PLN)

The Polish złoty is the official currency of Poland. The most popular exchange of the złoty is with the euro. Its currency code is PLN and its symbol is zł. The currency’s conversion factor has 6 significant digits. It is a fiat currency.

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Polish Zloty

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:31:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Polish Zloty (PLN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Polish Zloty (PLN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Polish Zloty ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PLN/USDT
฿8.80143
฿8.80143฿8.80143
+0.26%
202.83K (USDT)

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1 PLN = 8.80143 THB