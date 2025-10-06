ราคาปัจจุบัน Pipe Network วันนี้ คือ 0.08016 USD ติดตามการอัปเดตราคา PIPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PIPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Pipe Network วันนี้ คือ 0.08016 USD ติดตามการอัปเดตราคา PIPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PIPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PIPE

ข้อมูลราคา PIPE

เอกสารไวท์เปเปอร์ PIPE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PIPE

โทเคโนมิกส์ PIPE

การคาดการณ์ราคา PIPE

ประวัติ PIPE

PIPE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง PIPEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต PIPE

PIPE USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Pipe Network โลโก้

ราคา Pipe Network(PIPE)

ราคาปัจจุบัน 1 PIPE เป็น USD

$0.08023
$0.08023$0.08023
-5.45%1D
USD
Pipe Network (PIPE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:29:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Pipe Network (PIPE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.08004
$ 0.08004$ 0.08004
ต่ำสุด 24h
$ 0.09215
$ 0.09215$ 0.09215
สูงสุด 24h

$ 0.08004
$ 0.08004$ 0.08004

$ 0.09215
$ 0.09215$ 0.09215

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

-1.83%

-5.45%

-0.02%

-0.02%

ราคาเรียลไทม์ Pipe Network (PIPE) คือ $ 0.08016 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPIPE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.08004 และราคาสูงสุด $ 0.09215 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PIPE คือ $ 0.34291515733046557 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.05288812467524619

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PIPE มีการเปลี่ยนแปลง -1.83% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -5.45% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.02% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Pipe Network (PIPE) ข้อมูลการตลาด

No.1221

$ 8.02M
$ 8.02M$ 8.02M

$ 67.88K
$ 67.88K$ 67.88K

$ 80.16M
$ 80.16M$ 80.16M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pipe Network คือ $ 8.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 67.88K อุปทานหมุนเวียนของ PIPE คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 80.16M

ประวัติราคา Pipe Network (PIPE) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Pipe Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0046246-5.45%
30 วัน$ +0.03016+60.32%
60 วัน$ +0.03016+60.32%
90 วัน$ +0.03016+60.32%
การเปลี่ยนแปลงราคา Pipe Network ในวันนี้

วันนี้ PIPE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0046246 (-5.45%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Pipe Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.03016 (+60.32%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Pipe Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PIPE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.03016 (+60.32%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Pipe Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.03016 (+60.32%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Pipe Network (PIPE) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Pipe Networkทันที

อะไรคือ Pipe Network (PIPE)

Pipe Network คือเครือข่ายซูเปอร์คลาวด์แบบกระจายศูนย์ที่รวมการส่งมอบคอนเทนต์ การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI inference) เข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่ไม่มีการอนุญาต ตัวเครือข่ายประสานงานโหนดอิสระที่ให้บริการแบนด์วิธ พื้นที่จัดเก็บ และทรัพยากรประมวลผล แลกเปลี่ยนกับ PIPE ซึ่งเป็นโทเคนยูทิลิตีประจำเครือข่าย โดย PIPE ถูกใช้เป็นเครดิตสำหรับแบนด์วิธ การจัดเก็บ และการประมวลผล พร้อมหลักฐานเข้ารหัสยืนยันการใช้งาน และมีโมเดล Burn-to-Credit ที่เชื่อมการใช้โทเคนเข้ากับกิจกรรมบนเครือข่ายโดยตรง

Pipe Network มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Pipe Network ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบPIPEความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Pipe Network บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Pipe Network ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Pipe Network (USD)

Pipe Network (PIPE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Pipe Network (PIPE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Pipe Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Pipe Network ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Pipe Network (PIPE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Pipe Network (PIPE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PIPEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Pipe Network (PIPE)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Pipe Networkใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Pipe Network บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

PIPE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Pipe Network(PIPE) เป็น VND
2,109.4104
1 Pipe Network(PIPE) เป็น AUD
A$0.1210416
1 Pipe Network(PIPE) เป็น GBP
0.06012
1 Pipe Network(PIPE) เป็น EUR
0.068136
1 Pipe Network(PIPE) เป็น USD
$0.08016
1 Pipe Network(PIPE) เป็น MYR
RM0.3358704
1 Pipe Network(PIPE) เป็น TRY
3.3619104
1 Pipe Network(PIPE) เป็น JPY
¥12.18432
1 Pipe Network(PIPE) เป็น ARS
ARS$118.05564
1 Pipe Network(PIPE) เป็น RUB
6.3510768
1 Pipe Network(PIPE) เป็น INR
7.078128
1 Pipe Network(PIPE) เป็น IDR
Rp1,335.9994656
1 Pipe Network(PIPE) เป็น PHP
4.737456
1 Pipe Network(PIPE) เป็น EGP
￡E.3.7963776
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BRL
R$0.428856
1 Pipe Network(PIPE) เป็น CAD
C$0.1114224
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BDT
9.8099808
1 Pipe Network(PIPE) เป็น NGN
116.8508352
1 Pipe Network(PIPE) เป็น COP
$308.307384
1 Pipe Network(PIPE) เป็น ZAR
R.1.374744
1 Pipe Network(PIPE) เป็น UAH
3.3739344
1 Pipe Network(PIPE) เป็น TZS
T.Sh.196.95312
1 Pipe Network(PIPE) เป็น VES
Bs17.39472
1 Pipe Network(PIPE) เป็น CLP
$75.59088
1 Pipe Network(PIPE) เป็น PKR
Rs22.637184
1 Pipe Network(PIPE) เป็น KZT
42.7741776
1 Pipe Network(PIPE) เป็น THB
฿2.5899696
1 Pipe Network(PIPE) เป็น TWD
NT$2.448888
1 Pipe Network(PIPE) เป็น AED
د.إ0.2941872
1 Pipe Network(PIPE) เป็น CHF
Fr0.0633264
1 Pipe Network(PIPE) เป็น HKD
HK$0.6220416
1 Pipe Network(PIPE) เป็น AMD
֏30.6884544
1 Pipe Network(PIPE) เป็น MAD
.د.م0.7390752
1 Pipe Network(PIPE) เป็น MXN
$1.4765472
1 Pipe Network(PIPE) เป็น SAR
ريال0.3006
1 Pipe Network(PIPE) เป็น ETB
Br12.1434384
1 Pipe Network(PIPE) เป็น KES
KSh10.3598784
1 Pipe Network(PIPE) เป็น JOD
د.أ0.05683344
1 Pipe Network(PIPE) เป็น PLN
0.2909808
1 Pipe Network(PIPE) เป็น RON
лв0.3494976
1 Pipe Network(PIPE) เป็น SEK
kr0.7502976
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BGN
лв0.1338672
1 Pipe Network(PIPE) เป็น HUF
Ft26.7109152
1 Pipe Network(PIPE) เป็น CZK
1.6721376
1 Pipe Network(PIPE) เป็น KWD
د.ك0.02452896
1 Pipe Network(PIPE) เป็น ILS
0.26052
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BOB
Bs0.5539056
1 Pipe Network(PIPE) เป็น AZN
0.136272
1 Pipe Network(PIPE) เป็น TJS
SM0.7406784
1 Pipe Network(PIPE) เป็น GEL
0.2180352
1 Pipe Network(PIPE) เป็น AOA
Kz73.4738544
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BHD
.د.ب0.03014016
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BMD
$0.08016
1 Pipe Network(PIPE) เป็น DKK
kr0.513024
1 Pipe Network(PIPE) เป็น HNL
L2.108208
1 Pipe Network(PIPE) เป็น MUR
3.6376608
1 Pipe Network(PIPE) เป็น NAD
$1.3803552
1 Pipe Network(PIPE) เป็น NOK
kr0.7999968
1 Pipe Network(PIPE) เป็น NZD
$0.1378752
1 Pipe Network(PIPE) เป็น PAB
B/.0.08016
1 Pipe Network(PIPE) เป็น PGK
K0.3374736
1 Pipe Network(PIPE) เป็น QAR
ر.ق0.2917824
1 Pipe Network(PIPE) เป็น RSD
дин.8.0632944
1 Pipe Network(PIPE) เป็น UZS
soʻm965.7829104
1 Pipe Network(PIPE) เป็น ALL
L6.6516768
1 Pipe Network(PIPE) เป็น ANG
ƒ0.1434864
1 Pipe Network(PIPE) เป็น AWG
ƒ0.144288
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BBD
$0.16032
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BAM
KM0.1338672
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BIF
Fr236.39184
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BND
$0.1034064
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BSD
$0.08016
1 Pipe Network(PIPE) เป็น JMD
$12.8600688
1 Pipe Network(PIPE) เป็น KHR
323.22516
1 Pipe Network(PIPE) เป็น KMF
Fr33.74736
1 Pipe Network(PIPE) เป็น LAK
1,742.6086608
1 Pipe Network(PIPE) เป็น LKR
රු24.40872
1 Pipe Network(PIPE) เป็น MDL
L1.3595136
1 Pipe Network(PIPE) เป็น MGA
Ar359.461488
1 Pipe Network(PIPE) เป็น MOP
P0.64128
1 Pipe Network(PIPE) เป็น MVR
1.226448
1 Pipe Network(PIPE) เป็น MWK
MK139.1665776
1 Pipe Network(PIPE) เป็น MZN
MT5.122224
1 Pipe Network(PIPE) เป็น NPR
रु11.3217984
1 Pipe Network(PIPE) เป็น PYG
568.49472
1 Pipe Network(PIPE) เป็น RWF
Fr116.31216
1 Pipe Network(PIPE) เป็น SBD
$0.6589152
1 Pipe Network(PIPE) เป็น SCR
1.14228
1 Pipe Network(PIPE) เป็น SRD
$3.1695264
1 Pipe Network(PIPE) เป็น SVC
$0.7014
1 Pipe Network(PIPE) เป็น SZL
L1.3803552
1 Pipe Network(PIPE) เป็น TMT
m0.28056
1 Pipe Network(PIPE) เป็น TND
د.ت0.23374656
1 Pipe Network(PIPE) เป็น TTD
$0.5442864
1 Pipe Network(PIPE) เป็น UGX
Sh279.27744
1 Pipe Network(PIPE) เป็น XAF
Fr45.13008
1 Pipe Network(PIPE) เป็น XCD
$0.216432
1 Pipe Network(PIPE) เป็น XOF
Fr45.13008
1 Pipe Network(PIPE) เป็น XPF
Fr8.17632
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BWP
P1.1398752
1 Pipe Network(PIPE) เป็น BZD
$0.1611216
1 Pipe Network(PIPE) เป็น CVE
$7.5863424
1 Pipe Network(PIPE) เป็น DJF
Fr14.18832
1 Pipe Network(PIPE) เป็น DOP
$5.1430656
1 Pipe Network(PIPE) เป็น DZD
د.ج10.412784
1 Pipe Network(PIPE) เป็น FJD
$0.1811616
1 Pipe Network(PIPE) เป็น GNF
Fr696.9912
1 Pipe Network(PIPE) เป็น GTQ
Q0.6140256
1 Pipe Network(PIPE) เป็น GYD
$16.7839008
1 Pipe Network(PIPE) เป็น ISK
kr9.85968

Pipe Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Pipe Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Pipe Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pipe Network

วันนี้ Pipe Network (PIPE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PIPE เป็นUSD คือ 0.08016 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PIPE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PIPE เป็น USD คือ $ 0.08016 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Pipe Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PIPE คือ $ 8.02M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PIPE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PIPE คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PIPE คือเท่าใด?
PIPE ถึงราคา ATH ที่ 0.34291515733046557 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PIPE คือเท่าไร?
PIPE ถึงราคา ATL ที่ 0.05288812467524619 USD
ปริมาณการเทรดของ PIPE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PIPE คือ $ 67.88K USD
ปีนี้ PIPE จะสูงขึ้นอีกไหม?
PIPE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PIPE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:29:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pipe Network (PIPE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ PIPE เป็น USD

จำนวน

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.08015 USD

เทรด PIPE

PIPE/USDT
$0.08023
$0.08023$0.08023
-5.47%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,734.81
$112,734.81$112,734.81

-1.66%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,960.86
$3,960.86$3,960.86

-3.31%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03808
$0.03808$0.03808

-18.00%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.32
$192.32$192.32

-3.30%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$4.0247
$4.0247$4.0247

+4.33%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,960.86
$3,960.86$3,960.86

-3.31%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,734.81
$112,734.81$112,734.81

-1.66%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.32
$192.32$192.32

-3.30%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5755
$2.5755$2.5755

-2.29%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19159
$0.19159$0.19159

-4.09%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.010950
$0.010950$0.010950

+9.50%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.482
$1.482$1.482

+97.60%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000433
$0.0000000433$0.0000000433

+403.48%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.008555
$0.008555$0.008555

+242.20%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.482
$1.482$1.482

+97.60%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00190
$0.00190$0.00190

+90.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000073
$0.0000000000000000073$0.0000000000000000073

+62.22%