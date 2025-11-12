โทเคโนมิกส์ Pipe Network (PIPE)

โทเคโนมิกส์ Pipe Network (PIPE)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Pipe Network (PIPE) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 14:35:51 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Pipe Network (PIPE)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Pipe Network (PIPE) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 7.74M
$ 7.74M
อุปทานรวม:
$ 1.00B
$ 1.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 77.39M
$ 77.39M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.3618
$ 0.3618
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.07739
$ 0.07739

ข้อมูล Pipe Network (PIPE)

Pipe Network คือเครือข่ายซูเปอร์คลาวด์แบบกระจายศูนย์ที่รวมการส่งมอบคอนเทนต์ การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI inference) เข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกที่ไม่มีการอนุญาต ตัวเครือข่ายประสานงานโหนดอิสระที่ให้บริการแบนด์วิธ พื้นที่จัดเก็บ และทรัพยากรประมวลผล แลกเปลี่ยนกับ PIPE ซึ่งเป็นโทเคนยูทิลิตีประจำเครือข่าย โดย PIPE ถูกใช้เป็นเครดิตสำหรับแบนด์วิธ การจัดเก็บ และการประมวลผล พร้อมหลักฐานเข้ารหัสยืนยันการใช้งาน และมีโมเดล Burn-to-Credit ที่เชื่อมการใช้โทเคนเข้ากับกิจกรรมบนเครือข่ายโดยตรง

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://pipe.network/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://docs.pipe.network/
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

โทเคโนมิกส์ Pipe Network (PIPE): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Pipe Network (PIPE) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นPIPE สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น PIPE ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PIPE แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น PIPEกัน!

วิธีการซื้อ PIPE

สนใจเพิ่ม Pipe Network (PIPE) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ PIPE รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา Pipe Network (PIPE)

การวิเคราะห์ประวัติราคา PIPE ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา PIPE

อยากรู้ว่า PIPE จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา PIPE ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

ซื้อคริปโตด้วย 1 USDT: วิธีที่ง่ายที่สุดของคุณสำหรับคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว