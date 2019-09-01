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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Phala รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Phala รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Phala (PHA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Phala (PHA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Phala ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PHA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Phala ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Phala (PHA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.02199---8.27%-1.08%-32.90%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Phala

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Phala

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Phala จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 7
เป็นกลาง 9
ซื้อ 10
Moving Averages:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 3ซื้อ 7
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 6ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.02196
0.02195
R2
0.02195
0.02195
R1
0.02195
0.02195
PP
0.02194
0.02194
S1
0.02194
0.02194
S2
0.02193
0.02194
S3
0.02193
0.02193

สัญญาณตลาด Phala

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.46M
$10.15 M
$10.61 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.10 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.10 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.55 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.56 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Phala

การไหลเข้าสุทธิราคา PHAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.02
2026-08-15$0.02 M0.02
2026-08-14-$0.03 M0.02
2026-08-13$0.06 M0.02
2026-08-12-$0.04 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Phala (PHA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Phala ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PHA/USDT
$0.02199
$0.02199$0.02199
-2.39%
2.75M (USDT)
PHA/USDC
$0.02195
$0.02195$0.02195
-2.53%
2.44M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PHA เป็น USD

จำนวน

PHA
PHA
USD
USD

1 PHA = 0.02199 USD

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