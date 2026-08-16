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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Orca รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Orca รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา ORCA

ORCA คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ORCA

โทเคโนมิกส์ ORCA

การคาดการณ์ราคา ORCA

ประวัติ ORCA

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Orca (ORCA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Orca (ORCA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Orca ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ORCA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Orca ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Orca (ORCA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.0405---3.16%-10.65%-26.64%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Orca

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Orca

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Orca จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 15
เป็นกลาง 4
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายขาย 8เป็นกลาง 2ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.0406
1.0403
R2
1.0403
1.0399
R1
1.0396
1.0397
PP
1.0393
1.0393
S1
1.0386
1.0389
S2
1.0383
1.0387
S3
1.0376
1.0383

สัญญาณตลาด Orca

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.10M
$1.53 M
$1.63 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.06 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.05 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Orca

การไหลเข้าสุทธิราคา ORCAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M1.04
2026-08-15$0.05 M1.05
2026-08-14-$0.03 M1.02
2026-08-13-$0.01 M1.03
2026-08-12$0.06 M1.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Orca (ORCA) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ORCA/USDT
$1.0408
$1.0408$1.0408
-1.27%
54.28K (USDT)
ORCA/USDC
$1.0376
$1.0376$1.0376
-1.23%
52.41K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ORCA เป็น USD

จำนวน

ORCA
ORCA
USD
USD

1 ORCA = 1.0405 USD

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