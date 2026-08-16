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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Nexo รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Nexo รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา NEXO

NEXO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ NEXO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NEXO

โทเคโนมิกส์ NEXO

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Nexo (NEXO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Nexo (NEXO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Nexo ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ NEXO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Nexo ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Nexo (NEXO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.7026---4.72%-6.80%-19.06%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Nexo

กระแสเงินทุน Nexo

การไหลเข้าสุทธิราคา NEXOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.03 M0.70
2026-08-15$0.00 M0.72
2026-08-14-$0.02 M0.71
2026-08-13$0.00 M0.72
2026-08-12-$0.02 M0.72

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Nexo (NEXO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Nexo ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NEXO/USDT
$0.7026
$0.7026$0.7026
-1.69%
107.32K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ NEXO เป็น USD

จำนวน

NEXO
NEXO
USD
USD

1 NEXO = 0.7026 USD

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