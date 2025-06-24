NEWT

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

ชื่อNEWT

อันดับNo.636

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)4.81%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน215,000,000

อุปทานสูงสุด1,000,000,000

อุปทานรวม1,000,000,000

อัตราการไหลเวียน0.215%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.83373560557428,2025-06-24

ราคาต่ำสุด0.18424447847964207,2025-09-30

บล็อกเชนสาธารณะETH

การแนะนำNewton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

MEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการMEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการ
ค้นหา
รายการโปรด
NEWT/USDC
Newton Protocol
----
--
สูงสุด 24h
--
ต่ำสุด 24h
--
ปริมาณ 24h (NEWT)
--
จำนวนเงิน 24 ชม. (USDC)
--
ชาร์ต
ข้อมูล
Order Book
การเทรดในตลาด
Order Book
การเทรดในตลาด
Order Book
การเทรดในตลาด
การเทรดในตลาด
สปอต
คำสั่งที่เปิดอยู่（0）
ประวัติคำสั่ง
ประวัติการเทรด
โพสิชันที่เปิดอยู่ (0)
MEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการMEXC เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงคริปโต สำรวจศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกสำหรับการซื้อ การเทรด และการรับสกุลเงินดิจิทัล ซื้อขาย Bitcoin BTC, Ethereum ETH และ altcoins มากกว่า 3,000 รายการ
NEWT/USDC
--
--
‎--
สูงสุด 24h
--
ต่ำสุด 24h
--
ปริมาณ 24h (NEWT)
--
จำนวนเงิน 24 ชม. (USDC)
--
ชาร์ต
Order Book
การเทรดในตลาด
ข้อมูล
คำสั่งที่เปิดอยู่（0）
ประวัติคำสั่ง
ประวัติการเทรด
โพสิชันที่เปิดอยู่ (0)
Loading...