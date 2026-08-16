การวิเคราะห์ทางเทคนิค Myro (MYRO) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ Myro ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MYRO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Myro ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา Myro (MYRO)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.001937
|--
|-2.67%
|-25.90%
|-37.14%
กระแสเงินทุน Myro
การไหลเข้าสุทธิราคา MYROUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.00
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
$0.001942
$0.001942$0.001942
-2.01%
28.55M (USDT)
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