ราคาปัจจุบัน Project Merlin วันนี้ คือ 0.008 USD ติดตามการอัปเดตราคา MRLN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MRLN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Project Merlin โลโก้

ราคา Project Merlin(MRLN)

ราคาปัจจุบัน 1 MRLN เป็น USD

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Project Merlin (MRLN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:00:58 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Project Merlin (MRLN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
ต่ำสุด 24h
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
สูงสุด 24h

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ราคาเรียลไทม์ Project Merlin (MRLN) คือ $ 0.008 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMRLN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.008 และราคาสูงสุด $ 0.008 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MRLN คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MRLN มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Project Merlin (MRLN) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Project Merlin คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ MRLN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 800000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.40M

ประวัติราคา Project Merlin (MRLN) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Project Merlin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.00111-12.19%
60 วัน$ -0.017-68.00%
90 วัน$ -0.017-68.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา Project Merlin ในวันนี้

วันนี้ MRLN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Project Merlin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00111 (-12.19%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Project Merlin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MRLN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.017 (-68.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Project Merlin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.017 (-68.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Project Merlin (MRLN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Project Merlinทันที

อะไรคือ Project Merlin (MRLN)

Project Merlin คือระบบนิเวศแบบโมดูลาร์และกระจายศูนย์ ที่ช่วยเสริมพลังให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และชุมชน โดยผสานโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนเข้ากับการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนด้วย DAO ถูกสร้างขึ้นรอบ 4 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ Crowdfunding, ตลาดฟรีแลนซ์ GIG, การมีส่วนร่วมของชุมชน และ IDO Launchpad มอบโครงสร้าง Web3 แบบครบวงจร ตั้งแต่การส่งไอเดีย การประเมิน การระดมทุน การดำเนินการ ไปจนถึงการเติบโตของชุมชน

Project Merlin มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Project Merlin ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMRLNความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Project Merlin บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Project Merlin ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Project Merlin (USD)

Project Merlin (MRLN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Project Merlin (MRLN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Project Merlin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Project Merlin ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Project Merlin (MRLN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Project Merlin (MRLN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MRLNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Project Merlin (MRLN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Project Merlinใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Project Merlin บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MRLN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Project Merlin(MRLN) เป็น VND
210.52
1 Project Merlin(MRLN) เป็น AUD
A$0.01208
1 Project Merlin(MRLN) เป็น GBP
0.006
1 Project Merlin(MRLN) เป็น EUR
0.0068
1 Project Merlin(MRLN) เป็น USD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) เป็น MYR
RM0.03352
1 Project Merlin(MRLN) เป็น TRY
0.33568
1 Project Merlin(MRLN) เป็น JPY
¥1.216
1 Project Merlin(MRLN) เป็น ARS
ARS$11.69584
1 Project Merlin(MRLN) เป็น RUB
0.63392
1 Project Merlin(MRLN) เป็น INR
0.70584
1 Project Merlin(MRLN) เป็น IDR
Rp133.33328
1 Project Merlin(MRLN) เป็น PHP
0.47344
1 Project Merlin(MRLN) เป็น EGP
￡E.0.37896
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BRL
R$0.04288
1 Project Merlin(MRLN) เป็น CAD
C$0.01112
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BDT
0.97904
1 Project Merlin(MRLN) เป็น NGN
11.6448
1 Project Merlin(MRLN) เป็น COP
$31.00768
1 Project Merlin(MRLN) เป็น ZAR
R.0.1372
1 Project Merlin(MRLN) เป็น UAH
0.33672
1 Project Merlin(MRLN) เป็น TZS
T.Sh.19.656
1 Project Merlin(MRLN) เป็น VES
Bs1.704
1 Project Merlin(MRLN) เป็น CLP
$7.536
1 Project Merlin(MRLN) เป็น PKR
Rs2.24776
1 Project Merlin(MRLN) เป็น KZT
4.30336
1 Project Merlin(MRLN) เป็น THB
฿0.2588
1 Project Merlin(MRLN) เป็น TWD
NT$0.24456
1 Project Merlin(MRLN) เป็น AED
د.إ0.02936
1 Project Merlin(MRLN) เป็น CHF
Fr0.00632
1 Project Merlin(MRLN) เป็น HKD
HK$0.06208
1 Project Merlin(MRLN) เป็น AMD
֏3.06272
1 Project Merlin(MRLN) เป็น MAD
.د.م0.07376
1 Project Merlin(MRLN) เป็น MXN
$0.14728
1 Project Merlin(MRLN) เป็น SAR
ريال0.02992
1 Project Merlin(MRLN) เป็น ETB
Br1.2104
1 Project Merlin(MRLN) เป็น KES
KSh1.03384
1 Project Merlin(MRLN) เป็น JOD
د.أ0.005672
1 Project Merlin(MRLN) เป็น PLN
0.02904
1 Project Merlin(MRLN) เป็น RON
лв0.03488
1 Project Merlin(MRLN) เป็น SEK
kr0.07488
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BGN
лв0.01336
1 Project Merlin(MRLN) เป็น HUF
Ft2.664
1 Project Merlin(MRLN) เป็น CZK
0.16688
1 Project Merlin(MRLN) เป็น KWD
د.ك0.002448
1 Project Merlin(MRLN) เป็น ILS
0.026
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BOB
Bs0.05528
1 Project Merlin(MRLN) เป็น AZN
0.0136
1 Project Merlin(MRLN) เป็น TJS
SM0.07392
1 Project Merlin(MRLN) เป็น GEL
0.02176
1 Project Merlin(MRLN) เป็น AOA
Kz7.33272
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BHD
.د.ب0.003008
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BMD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) เป็น DKK
kr0.0512
1 Project Merlin(MRLN) เป็น HNL
L0.21088
1 Project Merlin(MRLN) เป็น MUR
0.36336
1 Project Merlin(MRLN) เป็น NAD
$0.13784
1 Project Merlin(MRLN) เป็น NOK
kr0.07968
1 Project Merlin(MRLN) เป็น NZD
$0.01376
1 Project Merlin(MRLN) เป็น PAB
B/.0.008
1 Project Merlin(MRLN) เป็น PGK
K0.03352
1 Project Merlin(MRLN) เป็น QAR
ر.ق0.02912
1 Project Merlin(MRLN) เป็น RSD
дин.0.80424
1 Project Merlin(MRLN) เป็น UZS
soʻm96.38552
1 Project Merlin(MRLN) เป็น ALL
L0.66456
1 Project Merlin(MRLN) เป็น ANG
ƒ0.01432
1 Project Merlin(MRLN) เป็น AWG
ƒ0.0144
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BBD
$0.016
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BAM
KM0.01336
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BIF
Fr23.592
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BND
$0.01032
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BSD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) เป็น JMD
$1.28344
1 Project Merlin(MRLN) เป็น KHR
32.258
1 Project Merlin(MRLN) เป็น KMF
Fr3.384
1 Project Merlin(MRLN) เป็น LAK
173.91304
1 Project Merlin(MRLN) เป็น LKR
රු2.436
1 Project Merlin(MRLN) เป็น MDL
L0.1352
1 Project Merlin(MRLN) เป็น MGA
Ar36.19904
1 Project Merlin(MRLN) เป็น MOP
P0.064
1 Project Merlin(MRLN) เป็น MVR
0.1224
1 Project Merlin(MRLN) เป็น MWK
MK13.88888
1 Project Merlin(MRLN) เป็น MZN
MT0.51128
1 Project Merlin(MRLN) เป็น NPR
रु1.12992
1 Project Merlin(MRLN) เป็น PYG
56.736
1 Project Merlin(MRLN) เป็น RWF
Fr11.592
1 Project Merlin(MRLN) เป็น SBD
$0.06584
1 Project Merlin(MRLN) เป็น SCR
0.114
1 Project Merlin(MRLN) เป็น SRD
$0.31632
1 Project Merlin(MRLN) เป็น SVC
$0.07
1 Project Merlin(MRLN) เป็น SZL
L0.13784
1 Project Merlin(MRLN) เป็น TMT
m0.02808
1 Project Merlin(MRLN) เป็น TND
د.ت0.023288
1 Project Merlin(MRLN) เป็น TTD
$0.05432
1 Project Merlin(MRLN) เป็น UGX
Sh27.872
1 Project Merlin(MRLN) เป็น XAF
Fr4.496
1 Project Merlin(MRLN) เป็น XCD
$0.0216
1 Project Merlin(MRLN) เป็น XOF
Fr4.496
1 Project Merlin(MRLN) เป็น XPF
Fr0.816
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BWP
P0.11376
1 Project Merlin(MRLN) เป็น BZD
$0.01608
1 Project Merlin(MRLN) เป็น CVE
$0.7616
1 Project Merlin(MRLN) เป็น DJF
Fr1.416
1 Project Merlin(MRLN) เป็น DOP
$0.51232
1 Project Merlin(MRLN) เป็น DZD
د.ج1.0392
1 Project Merlin(MRLN) เป็น FJD
$0.01808
1 Project Merlin(MRLN) เป็น GNF
Fr69.56
1 Project Merlin(MRLN) เป็น GTQ
Q0.06128
1 Project Merlin(MRLN) เป็น GYD
$1.67504
1 Project Merlin(MRLN) เป็น ISK
kr0.984

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Project Merlin

วันนี้ Project Merlin (MRLN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MRLN เป็นUSD คือ 0.008 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MRLN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MRLN เป็น USD คือ $ 0.008 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Project Merlin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MRLN คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MRLN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MRLN คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MRLN คือเท่าใด?
MRLN ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MRLN คือเท่าไร?
MRLN ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ MRLN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MRLN คือ $ 0.00 USD
ปีนี้ MRLN จะสูงขึ้นอีกไหม?
MRLN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MRLN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:00:58 (UTC+8)

