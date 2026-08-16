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ข้อมูลราคา MOVR

MOVR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MOVR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MOVR

โทเคโนมิกส์ MOVR

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MOVR คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Moonriver (MOVR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Moonriver (MOVR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Moonriver ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MOVR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Moonriver ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Moonriver (MOVR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.8289---29.04%-35.65%-62.40%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Moonriver

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Moonriver

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Moonriver จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 1
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 1ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.8293
0.8286
R2
0.8286
0.8282
R1
0.8283
0.828
PP
0.8276
0.8276
S1
0.8273
0.8272
S2
0.8266
0.827
S3
0.8263
0.8266

สัญญาณตลาด Moonriver

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.66M
$7.88 M
$8.54 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.99 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.24 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.19 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Moonriver

การไหลเข้าสุทธิราคา MOVRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.21 M0.82
2026-08-15-$0.03 M0.89
2026-08-14-$0.15 M0.72
2026-08-13-$0.08 M0.82
2026-08-12-$0.31 M0.89

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MOVR/USDT
$0.8289
$0.8289$0.8289
-6.64%
243.04K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MOVR เป็น USD

จำนวน

MOVR
MOVR
USD
USD

1 MOVR = 0.8289 USD

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