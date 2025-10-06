ราคาปัจจุบัน MON Protocol วันนี้ คือ 0.01828 USD ติดตามการอัปเดตราคา MONPRO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MONPRO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MON Protocol วันนี้ คือ 0.01828 USD ติดตามการอัปเดตราคา MONPRO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MONPRO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

MON Protocol โลโก้

ราคาปัจจุบัน 1 MONPRO เป็น USD

ราคาปัจจุบัน 1 MONPRO เป็น USD

$0.01828
$0.01828$0.01828
0.00%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:15:35 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MON Protocol (MONPRO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01767
$ 0.01767$ 0.01767
ต่ำสุด 24h
$ 0.01839
$ 0.01839$ 0.01839
สูงสุด 24h

$ 0.01767
$ 0.01767$ 0.01767

$ 0.01839
$ 0.01839$ 0.01839

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

0.00%

0.00%

+2.12%

+2.12%

ราคาเรียลไทม์ MON Protocol (MONPRO) คือ $ 0.01828 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMONPRO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01767 และราคาสูงสุด $ 0.01839 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MONPRO คือ $ 0.9595624143978051 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.014962049622685736

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MONPRO มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MON Protocol (MONPRO) ข้อมูลการตลาด

$ 10.69M
$ 10.69M

$ 57.09K
$ 57.09K

$ 18.27M
$ 18.27M

585.02M
585.02M

999,517,431
999,517,431

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MON Protocol คือ $ 10.69M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 57.09K อุปทานหมุนเวียนของ MONPRO คือ 585.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 999517431 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 18.27M

ประวัติราคา MON Protocol (MONPRO) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MON Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ +0.00115+6.71%
60 วัน$ +0.00008+0.43%
90 วัน$ -0.00232-11.27%
การเปลี่ยนแปลงราคา MON Protocol ในวันนี้

วันนี้ MONPRO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา MON Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.00115 (+6.71%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา MON Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MONPRO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00008 (+0.43%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา MON Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00232 (-11.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา MON Protocol (MONPRO) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา MON Protocolทันที

อะไรคือ MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน MON Protocol ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMONPROความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ MON Protocol บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ MON Protocol ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา MON Protocol (USD)

MON Protocol (MONPRO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MON Protocol (MONPRO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MON Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MON Protocol ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ MON Protocol (MONPRO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MON Protocol (MONPRO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MONPROโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ MON Protocol (MONPRO)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ MON Protocolใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ MON Protocol บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MONPRO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 MON Protocol(MONPRO) เป็น VND
481.0382
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น AUD
A$0.0276028
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น GBP
0.01371
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น EUR
0.015538
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น USD
$0.01828
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น MYR
RM0.0765932
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น TRY
0.7670288
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น JPY
¥2.77856
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น ARS
ARS$26.92187
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น RUB
1.44869
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น INR
1.6126616
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น IDR
Rp304.6665448
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น PHP
1.081262
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น EGP
￡E.0.8659236
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BRL
R$0.0979808
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น CAD
C$0.0254092
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BDT
2.2371064
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น NGN
26.608368
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น COP
$70.307622
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น ZAR
R.0.3136848
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น UAH
0.7694052
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น TZS
T.Sh.44.91396
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น VES
Bs3.89364
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น CLP
$17.1832
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น PKR
Rs5.1798208
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น KZT
9.8331776
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น THB
฿0.5906268
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น TWD
NT$0.5590024
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น AED
د.إ0.0670876
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น CHF
Fr0.0144412
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น HKD
HK$0.1418528
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น AMD
֏6.9983152
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น MAD
.د.م0.1687244
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น MXN
$0.336352
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น SAR
ريال0.06855
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น ETB
Br2.7717964
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น KES
KSh2.3606792
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น JOD
د.أ0.01296052
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น PLN
0.0661736
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น RON
лв0.0797008
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น SEK
kr0.170918
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BGN
лв0.0305276
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น HUF
Ft6.0850464
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น CZK
0.3815036
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น KWD
د.ك0.00559368
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น ILS
0.05941
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BOB
Bs0.1263148
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น AZN
0.031076
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น TJS
SM0.1689072
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น GEL
0.0497216
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น AOA
Kz16.6634996
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BHD
.د.ب0.00687328
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BMD
$0.01828
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น DKK
kr0.116992
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น HNL
L0.4813124
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น MUR
0.8286324
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น NAD
$0.3156956
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น NOK
kr0.1820688
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น NZD
$0.0316244
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น PAB
B/.0.01828
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น PGK
K0.0769588
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น QAR
ر.ق0.0665392
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น RSD
дин.1.838054
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น UZS
soʻm222.9267936
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น ALL
L1.5179712
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น ANG
ƒ0.0327212
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น AWG
ƒ0.032904
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BBD
$0.03656
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BAM
KM0.0305276
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BIF
Fr53.90772
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BND
$0.0235812
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BSD
$0.01828
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น JMD
$2.9326604
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น KHR
73.70953
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น KMF
Fr7.73244
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น LAK
397.3912964
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น LKR
රු5.56626
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น MDL
L0.308932
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น MGA
Ar81.6070384
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น MOP
P0.14624
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น MVR
0.279684
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น MWK
MK31.7360908
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น MZN
MT1.1682748
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น NPR
रु2.5818672
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น PYG
129.64176
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น RWF
Fr26.56084
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น SBD
$0.1504444
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น SCR
0.2498876
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น SRD
$0.7227912
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น SVC
$0.15995
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น SZL
L0.3155128
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น TMT
m0.0641628
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น TND
د.ت0.0536518
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น TTD
$0.1241212
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น UGX
Sh63.68752
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น XAF
Fr10.27336
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น XCD
$0.049356
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น XOF
Fr10.27336
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น XPF
Fr1.86456
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BWP
P0.2599416
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น BZD
$0.0367428
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น CVE
$1.7300192
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น DJF
Fr3.25384
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น DOP
$1.1704684
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น DZD
د.ج2.374572
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น FJD
$0.0413128
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น GNF
Fr158.9446
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น GTQ
Q0.1400248
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น GYD
$3.8274664
1 MON Protocol(MONPRO) เป็น ISK
kr2.24844

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MON Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ MON Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MON Protocol

วันนี้ MON Protocol (MONPRO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MONPRO เป็นUSD คือ 0.01828 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MONPRO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MONPRO เป็น USD คือ $ 0.01828 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MON Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MONPRO คือ $ 10.69M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MONPRO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MONPRO คือ 585.02M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MONPRO คือเท่าใด?
MONPRO ถึงราคา ATH ที่ 0.9595624143978051 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MONPRO คือเท่าไร?
MONPRO ถึงราคา ATL ที่ 0.014962049622685736 USD
ปริมาณการเทรดของ MONPRO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MONPRO คือ $ 57.09K USD
ปีนี้ MONPRO จะสูงขึ้นอีกไหม?
MONPRO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MONPRO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:15:35 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

