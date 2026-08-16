การวิเคราะห์ทางเทคนิค MOG Coin (MOG) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา MOG Coin (MOG)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.00000009518
|--
|-9.93%
|-5.67%
|-31.78%
กระแสเงินทุน MOG Coin
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.02 M
|0.00
|2026-08-15
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-14
|$0.03 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-12
|-$0.04 M
|0.00
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MOG Coin
MOG USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ MOG โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MOG USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
เทรดตลาด MOG Coin (MOG) บน MEXC
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน MOG Coin ปริมาณ และเทรดโดยตรง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้