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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Mantle รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Mantle รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา MNT

MNT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MNT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MNT

โทเคโนมิกส์ MNT

การคาดการณ์ราคา MNT

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MNT คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Mantle (MNT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Mantle (MNT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Mantle ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MNT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Mantle ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Mantle (MNT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.4371--+2.70%-0.12%-30.05%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Mantle

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Mantle

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Mantle จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 1
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 1ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.4366
0.4366
R2
0.4366
0.4366
R1
0.4366
0.4366
PP
0.4366
0.4366
S1
0.4366
0.4366
S2
0.4366
0.4366
S3
0.4366
0.4366

สัญญาณตลาด Mantle

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.16M
$2.93 M
$3.10 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.31 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.30 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.84 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.88 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Mantle

การไหลเข้าสุทธิราคา MNTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.20 M0.44
2026-08-15-$0.03 M0.43
2026-08-14$0.22 M0.45
2026-08-13-$0.59 M0.45
2026-08-12$0.49 M0.44

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MNT/USDT
$0.4368
$0.4368$0.4368
+0.39%
157.37K (USDT)
MNT/USDC
$0.4363
$0.4363$0.4363
+0.34%
128.45K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MNT เป็น USD

จำนวน

MNT
MNT
USD
USD

1 MNT = 0.4371 USD

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