การวิเคราะห์ทางเทคนิค Flamengo Fan Token (MENGO) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Flamengo Fan Token (MENGO)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.01719
|--
|-17.99%
|-26.89%
|-56.40%
กระแสเงินทุน Flamengo Fan Token
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.01 M
|0.02
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.02
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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