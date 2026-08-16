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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Memecoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Memecoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Memecoin (MEME) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Memecoin (MEME) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Memecoin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MEME เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Memecoin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Memecoin (MEME)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0004794---6.12%-9.76%-5.41%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Memecoin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Memecoin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Memecoin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 3
เป็นกลาง 13
ซื้อ 10
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 4ซื้อ 8
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 1เป็นกลาง 9ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0004799
0.0004798
R2
0.0004798
0.0004797
R1
0.0004797
0.0004797
PP
0.0004796
0.0004796
S1
0.0004795
0.0004795
S2
0.0004794
0.0004795
S3
0.0004793
0.0004794

สัญญาณตลาด Memecoin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.01M
$27.22 M
$28.23 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.16 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.13 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.50 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.47 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Memecoin

การไหลเข้าสุทธิราคา MEMEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.08 M0.00
2026-08-15-$0.09 M0.00
2026-08-14$0.09 M0.00
2026-08-13-$0.08 M0.00
2026-08-12$0.08 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MEME/USDT
$0.0004794
$0.0004794$0.0004794
-1.85%
114.54M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MEME เป็น USD

จำนวน

MEME
MEME
USD
USD

1 MEME = 0.0004794 USD

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