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ข้อมูลราคา LPT

LPT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ LPT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LPT

โทเคโนมิกส์ LPT

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Livepeer (LPT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Livepeer (LPT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Livepeer ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ LPT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Livepeer ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Livepeer (LPT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.193---6.22%-19.83%-40.95%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Livepeer

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Livepeer

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Livepeer จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 11
เป็นกลาง 1
ซื้อ 14
Moving Averages:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 0ซื้อ 11
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.1933
1.1926
R2
1.1926
1.1922
R1
1.1923
1.192
PP
1.1916
1.1916
S1
1.1913
1.1912
S2
1.1906
1.191
S3
1.1903
1.1906

สัญญาณตลาด Livepeer

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.39M
$5.11 M
$4.72 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.04 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Livepeer

การไหลเข้าสุทธิราคา LPTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M1.19
2026-08-15-$0.12 M1.21
2026-08-14-$0.01 M1.20
2026-08-13$0.00 M1.21
2026-08-12$0.03 M1.21

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Livepeer (LPT) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LPT/USDT
$1.193
$1.193$1.193
-1.06%
46.13K (USDT)
LPT/USDC
$1.194
$1.194$1.194
-0.91%
45.82K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ LPT เป็น USD

จำนวน

LPT
LPT
USD
USD

1 LPT = 1.193 USD

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