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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล KuCoin Token รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล KuCoin Token รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค KuCoin Token (KCS) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค KuCoin Token (KCS) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ KuCoin Token ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ KCS เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ KuCoin Token ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา KuCoin Token (KCS)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$6.5564---2.44%-1.37%-17.11%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา KuCoin Token

กระแสเงินทุน KuCoin Token

การไหลเข้าสุทธิราคา KCSUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M6.56
2026-08-15$0.00 M6.55
2026-08-14$0.00 M6.56
2026-08-13$0.00 M6.67
2026-08-12$0.00 M6.61

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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KCS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ KCS โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส KCS USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด KuCoin Token (KCS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน KuCoin Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KCS/USDT
$6.5564
$6.5564$6.5564
+0.13%
8.44K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ KCS เป็น USD

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USD
USD

1 KCS = 6.5564 USD

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