ราคา KaratDAO(KARAT)
ราคาเรียลไทม์ KaratDAO (KARAT) คือ $ 0.000583 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKARAT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0005802 และราคาสูงสุด $ 0.0006033 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KARAT คือ $ 0.05802041506845649 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000463150077110209
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KARAT มีการเปลี่ยนแปลง +0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.39% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.24% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ KaratDAO คือ $ 148.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 53.67K อุปทานหมุนเวียนของ KARAT คือ 255.54M โดยมีอุปทานรวมที่ 1997249433 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.17M
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา KaratDAO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.000002267
|+0.39%
|30 วัน
|$ -0.0000042
|-0.72%
|60 วัน
|$ +0.0000662
|+12.80%
|90 วัน
|$ -0.0000302
|-4.93%
วันนี้ KARAT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000002267 (+0.39%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0000042 (-0.72%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KARAT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000662 (+12.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.0000302 (-4.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา KaratDAO (KARAT) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา KaratDAOทันที
Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ
