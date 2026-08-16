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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล JITO รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล JITO รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค JITO (JTO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค JITO (JTO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ JITO ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ JTO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ JITO ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา JITO (JTO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.5941--+17.29%+7.50%+42.67%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา JITO

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค JITO

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ JITO จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 4
เป็นกลาง 3
ซื้อ 19
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 3ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.5934
0.5933
R2
0.5933
0.5932
R1
0.5932
0.5932
PP
0.5931
0.5931
S1
0.593
0.593
S2
0.5929
0.593
S3
0.5928
0.5929

สัญญาณตลาด JITO

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.02M
$6.14 M
$6.16 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.26M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.92 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.18 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.40M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$6.40 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$6.80 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน JITO

การไหลเข้าสุทธิราคา JTOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.09 M0.59
2026-08-15-$0.07 M0.58
2026-08-14-$0.37 M0.55
2026-08-13-$0.97 M0.55
2026-08-12$0.04 M0.57

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JTO/USDT
$0.5943
$0.5943$0.5943
+2.58%
103.93K (USDT)
JTO/USDC
$0.5932
$0.5932$0.5932
+2.55%
94.06K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ JTO เป็น USD

จำนวน

JTO
JTO
USD
USD

1 JTO = 0.5941 USD

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