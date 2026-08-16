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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Immutable X รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Immutable X รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา IMX

IMX คืออะไร

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Immutable X (IMX) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Immutable X (IMX) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Immutable X ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ IMX เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Immutable X ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Immutable X (IMX)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1084---2.87%-15.78%-35.21%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Immutable X

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Immutable X

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Immutable X จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 4
เป็นกลาง 17
ซื้อ 5
Moving Averages:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 12ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 5ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1082
0.1081
R2
0.1081
0.1081
R1
0.1081
0.1081
PP
0.108
0.108
S1
0.108
0.108
S2
0.1079
0.108
S3
0.1079
0.1079

สัญญาณตลาด Immutable X

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.10M
$4.59 M
$4.49 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.17 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.17 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.49 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.52 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Immutable X

การไหลเข้าสุทธิราคา IMXUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.02 M0.11
2026-08-15-$0.04 M0.11
2026-08-14-$0.06 M0.11
2026-08-13$0.01 M0.11
2026-08-12-$0.08 M0.11

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
IMX/USDT
$0.1084
$0.1084$0.1084
-1.45%
555.04K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ IMX เป็น USD

จำนวน

IMX
IMX
USD
USD

1 IMX = 0.1084 USD

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