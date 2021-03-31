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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Illuvium รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Illuvium รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา ILV

ILV คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ILV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ILV

โทเคโนมิกส์ ILV

การคาดการณ์ราคา ILV

ประวัติ ILV

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Illuvium (ILV) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Illuvium (ILV) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Illuvium ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ILV เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Illuvium ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Illuvium (ILV)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$3.096---0.29%+4.10%-29.32%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Illuvium

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Illuvium

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Illuvium จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 10
เป็นกลาง 2
ซื้อ 14
Moving Averages:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 0ซื้อ 10
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 2ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
3.0986
3.0973
R2
3.0973
3.0965
R1
3.0966
3.096
PP
3.0953
3.0953
S1
3.0946
3.0945
S2
3.0933
3.094
S3
3.0926
3.0933

สัญญาณตลาด Illuvium

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.25M
$1.81 M
$2.06 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.43 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.43 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.46 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.46 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Illuvium

การไหลเข้าสุทธิราคา ILVUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.04 M3.12
2026-08-15$0.10 M2.99
2026-08-14$0.07 M2.92
2026-08-13$0.00 M2.87
2026-08-12$0.01 M2.91

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ILV/USDT
$3.096
$3.096$3.096
+3.75%
28.79K (USDT)
ILV/USDC
$3.102
$3.102$3.102
+3.95%
17.33K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ILV เป็น USD

จำนวน

ILV
ILV
USD
USD

1 ILV = 3.096 USD

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