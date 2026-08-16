การวิเคราะห์ทางเทคนิค GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา GRAM(prev.Toncoin) (GRAM)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$1.346
|--
|+0.29%
|-12.60%
|-31.65%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค GRAM(prev.Toncoin)
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ GRAM(prev.Toncoin) จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ซื้อ
|ขาย 4
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 10
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|เป็นกลาง
|ขาย 4
|เป็นกลาง 4
|ซื้อ 4
สัญญาณตลาด GRAM(prev.Toncoin)
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน GRAM(prev.Toncoin)
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.34 M
|1.34
|2026-08-15
|$0.51 M
|1.35
|2026-08-14
|$1.06 M
|1.33
|2026-08-13
|$0.15 M
|1.34
|2026-08-12
|$0.31 M
|1.35
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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