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การวิเคราะห์ทางเทคนิค GoMining (GOMINING) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ GoMining ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ GOMINING เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ GoMining ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา GoMining (GOMINING)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.2873
|--
|-1.34%
|+1.30%
|-3.66%
กระแสเงินทุน GoMining
การไหลเข้าสุทธิราคา GOMININGUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.29
|2026-08-15
|$0.01 M
|0.29
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.29
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.29
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.29
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
$0.2873
$0.2873$0.2873
-0.41%
143.69K (USDT)
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