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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Instadapp รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Instadapp รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Instadapp (FLUID) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Instadapp (FLUID) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Instadapp ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ FLUID เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Instadapp ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Instadapp (FLUID)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.1985---1.68%+14.05%-24.31%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Instadapp

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Instadapp

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Instadapp จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 11
เป็นกลาง 2
ซื้อ 13
Moving Averages:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 5
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 1ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.1973
1.1966
R2
1.1966
1.1962
R1
1.1963
1.196
PP
1.1956
1.1956
S1
1.1953
1.1952
S2
1.1946
1.195
S3
1.1943
1.1946

สัญญาณตลาด Instadapp

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.43M
$2.40 M
$1.97 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.06 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.06 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Instadapp

การไหลเข้าสุทธิราคา FLUIDUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M1.19
2026-08-15$0.00 M1.17
2026-08-14-$0.01 M1.12
2026-08-13$0.07 M1.14
2026-08-12$0.00 M1.15

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FLUID/USDT
$1.1985
$1.1985$1.1985
+2.43%
103.50 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ FLUID เป็น USD

จำนวน

FLUID
FLUID
USD
USD

1 FLUID = 1.1984 USD

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